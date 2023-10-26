Мир на пороге ядерной войны! Почему НАТО – тупик международных отношений?

Архитектура мировой безопасности рушится, уровень конкурентоспособности европейской экономики продолжает падать, а континент потрясают военные конфликты. Сейчас как никогда нужен мост для восстановления цивилизованного диалога между Востоком и Западом. Построить его – важнейшая задача форума, стартовавшего 26 октября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алина Мычко – о модели евразийской безопасности.

В сложившейся геополитической ситуации собрать форум такого уровня было непросто. Конференция объединила представителей государств – членов ОДКБ, СНГ и ШОС, а также руководителей ряда международных организаций, ведущих политологов и экспертов. В течение двух дней они будут вести открытую дискуссию в условиях почти полного отсутствия коммуникации между ключевыми игроками. Понимают: мир продолжает спускаться по эскалационной лестнице. И конец может быть печальным для всех. А натоцентричная модель безопасности «для избранных», которую продвигает Запад, не позволяет построить общее пространство безопасности. Сергей Алейник: европейской безопасности сегодня не существует ни как факта, ни как системы. Подробности. Одним из важнейших механизмов военной безопасности в Евразийском регионе остается ОДКБ. Но реалии диктуют свои условия – механизмы работы необходимо пересмотреть. Главная задача – создать эффективные способы реагирования на кризисы и предупреждения возможных конфликтов.

Имангали Тасмагамбетов, генеральный секретарь ОДКБ:

Специалисты не первый год констатируют рост военно-политической напряженности в Евразии. Она стала следствием кардинальных изменений в балансе сил в мире и беспрецедентного снижения уровня управляемости системы международных отношений. В такой обстановке стратегической нестабильности многочисленные спящие конфликты переходят в горячую фазу, возникают новые. Зачастую они имеют откровенно управляемый характер и, по сути, выступают инструментом глобальной геополитической конфронтации. Концепцию безопасности государств – участников ОДКБ поддерживает КНР. Китай против обеспечения странами собственной стабильности за счет других. Построение безопасного мира – наша общая ответственность.

Ло Шисюн, временный поверенный в делах КНР в Беларуси:

Концепции безопасности Китая и государств – участников ОДКБ совпадают, между нашими странами наблюдаются широкие общие интересы в защите мира и стабильности региона. Сегодня большинство стран выступает за многообразие путей развития и хотят, чтобы их выбор уважали. Западоцентричность постепенно уходит в прошлое. Будущее за Евразией, потенциальная мощь которой намного превосходит мощь США. Укрепить ее поможет создание устойчивых экономических связей, энергетических и транспортно-логистических коридоров.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Если наши западные коллеги, которые занимают ну где-то четверть на западе Евразии, считают, что это не в их интересах, а в их интересах отдавать все свои деньги на вооружение для киевского режима и нести колоссальные экономические потери, подвергаясь деиндустриализации и выпуская США в абсолютные лидеры, теряя больше всех от войны в Украине, которую они развязали, если они считают это для себя главным, то тут мы ничего поделать не можем. Но это не значит, что все остальные должны дожидаться, пока у них возобладает разум. Эскалационная лестница практически полностью уничтожила взаимное доверие. Тем не менее к дискуссии присоединились более 300 человек из 30 стран мира. С одной целью – остановить разрушительные тенденции. Удержаться и не шагнуть в пропасть взаимного уничтожения поможет только открытый диалог. Ги Меттан: конференция в Минске – это шаг в сторону выстраивания отношений между Востоком и Западом. Читайте здесь.