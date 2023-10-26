Папины дочки из Жодино. Рассказываем о белорусской семье с пятью девочками

Супруги из глубинки поженились через 3 месяца со знакомства и стали многодетными родителями. Побывали в гостях у большой семьи – подробности.

Младшей – всего год и четыре, а старшей уже 22. Многодетная мама из Жодино о таком даже не мечтала. В начале супружеской жизни с мужей планировали двоих детей, мальчика и девочку. Судьба решила иначе. Историю семьи рассказали в программе « Центральный регион » на СТВ

Светлана Мамыко признается – без мужа не справилась бы, супруг всегда помогает. Несмотря на сложную профессию контролера-кинолога и службу в МВД, всегда находит свободную минутку для своей семьи.

Светлана и Александр идут рука об руку уже почти четверть века. Скоро отметят серебряную свадьбу.