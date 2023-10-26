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Папины дочки из Жодино. Рассказываем о белорусской семье с пятью девочками

26 октября 2023 18:50
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Младшей – всего год и четыре, а старшей уже 22. Многодетная мама из Жодино о таком даже не мечтала. В начале супружеской жизни с мужей планировали двоих детей, мальчика и девочку. Судьба решила иначе. Историю семьи рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ

Супруги из глубинки поженились через 3 месяца со знакомства и стали многодетными родителями. Побывали в гостях у большой семьи – подробности.

Папины дочки из Жодино. Рассказываем о белорусской семье с пятью девочками-1

Светлана Мамыко признается – без мужа не справилась бы, супруг всегда помогает. Несмотря на сложную профессию контролера-кинолога и службу в МВД, всегда находит свободную минутку для своей семьи.

Светлана и Александр идут рука об руку уже почти четверть века. Скоро отметят серебряную свадьбу.

«Мне очень повезло с мужем». Белорусы рассказали, как живут 18 лет в браке и воспитывают 5 детей – читайте далее.

Папины дочки из Жодино. Рассказываем о белорусской семье с пятью девочками-4

Светлана Мамыко:
Не жалеем ни одной минуты, ни даже секунды. Мы очень их всех любим. Они наши крошечки, наши красавицы, умнички. Папа их тоже очень любит.

Подробности в видео.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Влада Родовская # Фотофакт

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