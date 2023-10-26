Президент Беларуси обозначил направления, по которым нужно усерднее работать с Вологодской областью

По итогам 2022-го товарооборот между Беларусью и Вологодской областью достиг рекордных показателей: наторговали почти на 680 миллионов долларов. Однако в 2023 году заметно снижение положительной динамики. Это отметил Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Кувшинников впервые посетил Беларусь пять лет назад, тогда же были согласованы серьезные планы по развитию сотрудничества. Определенные успехи есть, но необходимо более активно отрабатывать именно кооперационные проекты. Сегодня, как подчеркнул глава государства, пик интеграции Беларуси и России. Это плодотворное время для развития партнерских связей. Что касается Вологодской области, торговлю с этим регионом необходимо сбалансировать, увеличить не только физические объемы, но и денежную выручку. Президент обозначил несколько позиций, по которым можно работать более усердно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во-первых, взаимодействие в промышленной сфере. Вологодская область стала для Беларуси важной опорной точкой на северо-западе России по продвижению машиностроительной продукции. Сформированы собственные структуры товаропроводящей сети, функционирует сборочное производство на базе Череповецкого литейно-механического завода.

Но, если честно сказать, мы как-то в этом плане топчемся на месте. Уверен, Вы это понимаете не хуже меня. Если в сотрудничестве по линии БелАЗ – «Северсталь» работа в основном налажена, то для МАЗ рынок Вологодской области представляет собой практический интерес по всем направлениям. Но пока у наших производителей не получается результативно работать и в тендерах участвовать и так далее.

Второе – это дублирующие производства. Вопрос неоднозначный. Здесь необходим глубокий экспертный анализ. Никаких параллелей у нас не должно быть. Если мы единый рынок и стремимся к этому, значит мы должны выпускать то, что выпускаем, и сможем обеспечивать наш общий рынок. Точно так и в России. Нам сегодня не до параллельных производств, надо развивать и углублять то, что мы имеем.

Лесозаготовительная техника. Регион, на мой взгляд, вполне может стать участником проекта по проведению испытаний новой техники. Единственный производитель в России – «Амкодор-Онего», Карелия. Мы намерены развивать в России эти компетенции, будем это делать, но нам четко надо иметь определенную схему направления наших действий.