Кукурузу оставить под снегом до весны. В каком белорусском хозяйстве ставят смелый эксперимент?

Новости Беларуси. Несмотря на все усилия, до аграрной идиллии нам еще далеко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Практически 50 хозяйств в Беларуси не успели убрать кукурузу до наступления морозов. Больше всего таких случаев фиксируется в Гомельской области. Прямо на глазах контролёра уничтожили урожай кукурузы. Почему в хозяйстве «Урицкое» не убрали культуру вовремя?

Анна Корольчук, корреспондент:

Золотые початки в снегу – это не всегда свидетельство аграрного промаха. Кукурузе, которая идет на зерно, морозы не страшны. Они, наоборот, снижают влажность урожая, тем самым уменьшают расходы на доработку зерна.

Такая экономия важна для крупных животноводческих хозяйств, где конечным продуктом становится мясо. Получается, выгоднее засевать самим большие площади и продолжать уборку в мороз, чем закупать зерно для корма на стороне.

Елена Филипович, начальник управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:

Сокращаются затраты на хранение, то есть не требуется хранить кукурузу, она стоит на корню. Плюс затраты на сушку, поскольку требуется досушить это зерно до необходимых параметров, порядка 20 %, а на корню оно стоит сейчас по 40 %. После естественного вымораживания влаги эта влажность сокращается.

Подобной нетипичной технологии последовала одна из птицефабрик региона, здесь постепенно продолжают убирать поля на 2 500 гектаров. В то же время губернатор Гомельской области решил провести эксперимент – 20 гектаров кукурузы в Кормянском и Буда-Кошелевском районах оставят на зимовку в поле. 272 га урожая не убрали – поля затопило водой из рек. Как решили проблему в хозяйстве?