«На эмоциях плакала». Об участии в реалити-шоу «Есть девчонка одна» рассказала победительница

Новый год – это день, которого с нетерпением ждут взрослые и дети. Конечно же, готовятся заранее – составляют праздничное меню, выбирают подарки близким, наряд и украшают елку. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Я знаю, вы победитель реалити-шоу «Есть девчонка одна». Расскажите, как вам там было? Это было мучением или все-таки в удовольствие вам там было участвовать?
Юлия Стефанович, победительница реалити-шоу «Есть девчонка одна»:
Я до сих пор вспоминаю с теплотой об этом проекте, той команде, девочках, с которыми мы познакомились. Мы до сих пор с ними общаемся практически каждый день. Действительно, это такой опыт, когда ты понимаешь, что здесь зависит все только от тебя, но с другой стороны зависит не только от тебя. Когда мы проходили первые этапы, зависело от девочек – выберут они меня, какие баллы поставят, потом жюри. Но с другой стороны, если ты себя не проявишь, как-то там не выделишься, ничего не будет.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Юля, что самое сложное было в съемках проекта?
Юлия Стефанович:
Самое сложное, после чего у меня тряслись руки – это когда мы проходили веревочный городок. Вот это вообще не мое.
Алеся Лакина:
Было страшно или сложно?
Юлия Стефанович:
Было страшно, я даже на эмоциях плакала, хотя не помню, что плакала. То есть это все стресс, потому что высота, координация движений – это вообще не мое. То есть для меня это было самое сложное. Когда мы уже знали, что прошли в финал, у меня было два вопроса: мы далеко высоко не полезем и там змей не будет? Потому что для меня самое сложное было бы это потрогать.
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