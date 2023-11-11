Будет ли продолжение шоу «Есть девчонка одна»? Поговорили с организаторами об успехе проекта
Они умеют все и готовы идти до конца. Самое захватывающее шоу этой осени закручивает интригу, страсти накаляются. «Есть девчонка одна» – это первое женское реалити-шоу на белорусском телевидении. Кто же станет победительницей? Раздобыли некоторые подробности финальной борьбы.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Юлия Крыницкая, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение», и Агата Моцко, главный режиссер финала реалити-шоу «Есть девчонка одна».
Будет ли продолжение шоу? Почему проект стал таким успешным? Была ли борьба яростной?
Юлия Крыницкая, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:
Продолжение будет, мы рады, что наше шоу нашло отклик у зрителей. Мы немного выдохнем и начнем работать над вторым сезоном. Была борьба, были небольшие интриги. Когда снимали шоу, то кто-то более бойкий, кто-то более скромный, каждый себя по-разному проявлял, но никто не угадал, кто будет в финале.
Агата Моцко, главный режиссер финала реалити-шоу «Есть девчонка одна»:
Проект стал успешным, потому что это проект о простых людях, о людях простых профессий. Конкурсы им были придуманы простые. То, чем мы занимаемся в жизни. Каждая из них хотела стать победительницей, сделать все возможное для этого, но все-таки это была дружная команда. Девчонки подружились, поддерживали друг друга. Это еще более ценно.
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