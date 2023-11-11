Будет ли продолжение шоу «Есть девчонка одна»? Поговорили с организаторами об успехе проекта

Они умеют все и готовы идти до конца. Самое захватывающее шоу этой осени закручивает интригу, страсти накаляются. «Есть девчонка одна» – это первое женское реалити-шоу на белорусском телевидении. Кто же станет победительницей? Раздобыли некоторые подробности финальной борьбы.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Юлия Крыницкая, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение», и Агата Моцко, главный режиссер финала реалити-шоу «Есть девчонка одна».

Будет ли продолжение шоу? Почему проект стал таким успешным? Была ли борьба яростной?