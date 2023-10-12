«У меня до сих пор руки трясутся». Финалистка рассказала о съёмках реалити-шоу «Есть девчонка одна»

Неделю назад на телеканале «Россия-Беларусь» состоялась одна громкая премьера, но очень оригинальная. Реалити-шоу «Есть девчонка одна». Наша команда сделала все, чтобы проект стал действительно интересным, захватывающим и ушел в народ. В первом выпуске мы все наблюдали за баталиями воспитателей. Если для остальных девушек все волнения съемки позади, то финалистку вперед ждет по-настоящему жаркая борьба. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Юлия Стефанович, финалистка проекта «Есть девчонка одна». Как отреагировала общественность на съемки реалити-шоу? Ольга Бурлакова, ведущая:

Как это: проснуться знаменитой в своем городе небольшом? Это же особенно, наверное, как-то почетно и интересно для окружающих.

Юлия Стефанович, финалистка проекта «Есть девчонка одна»:

Да, конечно, почетно представлять воспитателей, работников-дошкольников на телевидении. Для меня это, конечно, первый опыт очень интересный, очень было волнительно. Как это вообще происходит? Там камера? Давайте еще раз переснимем. Было страшно, конечно, кто со мной будет сниматься. Знаете, такое было ощущение, что сейчас придет какая-нибудь злюка, что-то подпортит, было очень волнительно. Конечно, девочки, которые со мной были конкурентками, очень хорошие. Мы до сих пор общаемся и переписываемся. И они уже спрашивают, когда там финал, когда съемки, очень поддерживают. Поддерживают, конечно, и коллеги. Просто очень приятно, когда каждый говорит: мы вас видели по телевизору. Дети приходят из школ, говорят: мамочка, к нам подходили учителя, подходили наши одноклассники, все по телевизору. С воспитанниками были разные ситуации, некоторые вообще не видели. Мы сбросили родителям в группу, они всем показали, некоторые пересматривали по 2-3 раза. Александра Каштанова, ведущая:

Вы открыли в себе какие-то новые качества? Возможно, где-то раскрепостились, где-то узнали себя иначе с какой-то стороны? Юлия Стефанович:

Я как бы камер никогда не боюсь, я никогда не работаю по сценарию, даже когда мы встречались первый раз с Александром на вокзале, когда он нас встречал, я даже не знала, что я ему буду говорить. Это был экспромт, мы с ним даже дефилировали на вокзале. Это, конечно, смотрелось очень весело, особенно для прохожих, которые с чемоданами останавливались. Он меня учил дефилировать. Что было самым сложным во время съемок? Ольга Бурлакова:

Что самым сложным для вас было во время съемок?

Юлия Стефанович:

Самое сложное было то, что мы поехали на второй день. Третье наше испытание – это был веревочный городок. Я когда увидела… У меня до сих пор руки трясутся, потому что я говорю и меня всю трясет, потому что я действительно боюсь высоты. Я живу на десятом этаже, первые полгода вообще не выходила на балкон, потому что у нас там французские окна. Я не могла вообще посмотреть. Я дома не мою окна. У меня этим занимается муж, потому что я туда не смотрю. Я даже говорила на съемках, что если бы это было, я была чисто за себя. Но это мой финал, я иду, я не взяла пазл – я проиграла. Я бы не пошла туда, никогда не пошла бы. И получается, там была такая идея, что мы берем пазл, складываем 4 кусочка. И у нас получается 1 большой пазл, как бы билет в финал. И я понимаю, я стою там, что мне нужно шагнуть туда, чтобы полететь на этой тарзанке. И девочки из-за меня могут не собрать целый пазл. Я не могу закрыть глаза и прыгнуть. Я и плакала, плакала не от того, что от страха. Я даже сначала вообще не знала, что я плакала. На этих эмоциях, что я не могу туда прыгнуть. Какие ожидания от финала? Юрий Царев, ведущий:

Юля, какие ожидания это финала?