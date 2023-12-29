«Ёлка нашего города». В Минске выбирают лучшую новогоднюю красавицу

В преддверии праздников лесная красавица тоже меняет наряды. Космический неон, золотая фата или огненный красный. Цвет настроения бывает разным, а вот какой придется по вкусу членам жюри? Рассказываем в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В эти дни в столице проходит городской конкурс красоты среди елок. Приглашаем за кулисы творческого состязания. На площадке у Дворца спорта уже сияют новогодние красавицы. У каждой свой особенный шарм и стиль. Наряды от кутюр созданы работниками администраций города.