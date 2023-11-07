О самом сложном испытании на проекте и группе поддержки за кадром. Поговорили с финалисткой шоу «Есть девчонка одна»

Где научиться находчивости, чтобы оставаться профессионалом в своем деле, хорошей мамой и при этом проявлять себя как лидер?
Поговорили об этом в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с финалисткой реалити-шоу «Есть девчонка одна» Екатериной Павловой.
Что чувствуют финалистки перед решающими испытаниями, какое задание оказалось самым сложным на проекте, кто стал главной группой поддержки?
Екатерина Павлова, финалистка реалити-шоу «Есть девчонка одна»:
Проект набирал обороты, мы соревновались в кулинарных, спортивных поединках, было чувство соперничества – каждая хочет быть лучшей, проявить себя и оправдать ожидания тех, кто делал ставки на победу. Когда все закончилось, мы поняли, что это не соревнования нас как личностей – просто где-то кому-то больше повезло. Все девочки были достойны.
Когда мне сказали, что я прошла в финал, мне даже стало грустно и обидно, потому что все действительно достойны. Мы решили, что сохраним дружеские отношения, общаемся по сей день. Девочки сказали, что приедут поддержать меня на финал.
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