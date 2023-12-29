«У нас было 45 Дедушек Морозов и Снегурочек». Вот как в Колодищах открывали районный марафон «Наши дети»
Марафон добра «Наши дети» шагает по Минской области уже с 1995 года, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Его основная цель – оказать помощь и поддержать тех детей, которые особенно в этом нуждаются. Так, Колодищанская средняя школа № 2 стала еще одной точкой на карте благотворительной инициативы. Здесь прошел районный новогодний праздник. Кстати, под этой крышей он собирает друзей уже третий год подряд.
Андрей Боровиков, директор Колодищанской средней школы № 2:
Нам посчастливилось – третий раз мы открываем районную инициативу. Ежегодно съезжаются представители всех учреждений образования Минского района, представители местных органов власти, представители областных структур. Субъектов профилактики и взаимодействия. Цель марафона – создать праздник, волшебство для наших деток. И особенно для такой категории деток, которые в этом остро нуждаются, – это дети-сироты, дети-инвалиды, дети, которые воспитываются в домах семейного типа, находятся сейчас в медицинских учреждениях. Создать для них праздник новогоднего волшебства для нас является самой главной задачей.
Красочный концерт, подарки и выступления коллективов. Получилось ярко и празднично. В школе начали готовиться заранее, по оформлению продумали все до мелочей. Окунули в сказку и волшебство каждый этаж учреждения.
Андрей Боровиков:
В этом году фишкой нашего открытия стал флешмоб Дедов Морозов всего Минского района. У нас было 45 Дедушек Морозов и Снегурочек.
Подробности в видео.