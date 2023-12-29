«У нас было 45 Дедушек Морозов и Снегурочек». Вот как в Колодищах открывали районный марафон «Наши дети»

Марафон добра «Наши дети» шагает по Минской области уже с 1995 года, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Его основная цель – оказать помощь и поддержать тех детей, которые особенно в этом нуждаются. Так, Колодищанская средняя школа № 2 стала еще одной точкой на карте благотворительной инициативы. Здесь прошел районный новогодний праздник. Кстати, под этой крышей он собирает друзей уже третий год подряд.

Андрей Боровиков, директор Ко лодищанской средней школы № 2: Нам посчастливилось – третий раз мы открываем районную инициативу. Ежегодно съезжаются представители всех учреждений образования Минского района, представители местных органов власти, представители областных структур. Субъектов профилактики и взаимодействия. Цель марафона – создать праздник, волшебство для наших деток. И особенно для такой категории деток, которые в этом остро нуждаются, – это дети-сироты, дети-инвалиды, дети, которые воспитываются в домах семейного типа, находятся сейчас в медицинских учреждениях. Создать для них праздник новогоднего волшебства для нас является самой главной задачей.

Красочный концерт, подарки и выступления коллективов. Получилось ярко и празднично. В школе начали готовиться заранее, по оформлению продумали все до мелочей. Окунули в сказку и волшебство каждый этаж учреждения.

Андрей Боровиков:

В этом году фишкой нашего открытия стал флешмоб Дедов Морозов всего Минского района. У нас было 45 Дедушек Морозов и Снегурочек.