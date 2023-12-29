Бывших заместителей гендиректоров БелАЗ и МТЗ приговорили к 11 годам за взятки

Бывших заместителей генеральных директоров БелАЗ и МТЗ приговорили к 11 годам лишения свободы за взятки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральная прокуратура поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении ранее занимавших должности первого заместителя генерального директора БелАЗа и заместителя гендиректора тракторного завода. Кроме лишения свободы, обвиняемым предстоит выплатить внушительный штраф. Они лишены права занимать руководящие должности.

Игорь Кабушев, старший прокурор отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Беларуси:

Иным должностным лицам по приговору суда назначены наказания от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом от тысячи до 2,5 тысячи базовых величин, также с лишением права на 5 лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями.

Имущество подсудимых оставили под арестом в счет обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.