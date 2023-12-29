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Бывших заместителей гендиректоров БелАЗ и МТЗ приговорили к 11 годам за взятки

29 декабря 2023 14:24
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Бывших заместителей генеральных директоров БелАЗ и МТЗ приговорили к 11 годам лишения свободы за взятки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывших заместителей гендиректоров БелАЗ и МТЗ приговорили к 11 годам за взятки-1

Генеральная прокуратура поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении ранее занимавших должности первого заместителя генерального директора БелАЗа и заместителя гендиректора тракторного завода. Кроме лишения свободы, обвиняемым предстоит выплатить внушительный штраф. Они лишены права занимать руководящие должности.

Бывших заместителей гендиректоров БелАЗ и МТЗ приговорили к 11 годам за взятки-4

Игорь Кабушев, старший прокурор отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Беларуси:
Иным должностным лицам по приговору суда назначены наказания от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом от тысячи до 2,5 тысячи базовых величин, также с лишением права на 5 лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями.

Имущество подсудимых оставили под арестом в счет обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.

# Судебная система Беларуси # общество

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