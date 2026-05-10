Новости по тегу #Фильмы о Беларуси

В основе сюжета – повествование о воспитаннице музыкального коллектива Соне, которая желает побольше узнать о государственном гимне Беларуси.
Фильм основан на реальных событиях 2021 года, когда военные летчики майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко ценой собственных жизней увели неисправный Як-130 от жилых кварталов Барановичей.
Картина основана на реальных событиях и рассказывает о подвиге двух военных летчиков Никиты Куконенко и Андрея Ничипорчика.
«Есть люди, защитники, есть люди, которые олицетворяют вековые качества нашего народа, те люди, которые выбирают своей профессией Родину защищать, а это значит – в случае чего и отдать свою жизнь».
Во время премьер у зрителей будет возможность пообщаться с актерами и съемочной группой. Творческая команда запланировала приезды в разные города Беларуси.
Проект станет первой за 35 лет полнометражной кинолентой совместного производства трех стран.
Кинофорум, который продолжится по 29 сентября, откроет фильм «Классная» режиссера Кирилла Халецкого.
Основой повествования стали реальные истории белорусов, которые переехали в Польшу и страны Прибалтики после событий 2020 года.
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