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Новости по тегу #Фильмы о Беларуси

В Минске состоялась премьера фильма «Государственный гимн Республики Беларусь»
10 мая 2026 14:31

В Минске состоялась премьера фильма «Государственный гимн Республики Беларусь»

30 апреля в широкий прокат выходит художественная драма «Одно на двоих»
30 апреля 2026 06:13

30 апреля в широкий прокат выходит художественная драма «Одно на двоих»

В Минске прошел пресс-показ национального игрового фильма о подвиге двух военных летчиков
14 апреля 2026 11:31

В Минске прошел пресс-показ национального игрового фильма о подвиге двух военных летчиков

«У нас народная армия» – Григорий Азарёнок о главных идеях фильма «Душа защитника»
17 февраля 2026 07:58

«У нас народная армия» – Григорий Азарёнок о главных идеях фильма «Душа защитника»

С 27 ноября в кинотеатрах Беларуси стартует премьера картины «Переломный момент»
20 ноября 2025 06:30

С 27 ноября в кинотеатрах Беларуси стартует премьера картины «Переломный момент»

«Почтальон Победы» – кинематографисты Беларуси, Казахстана и России снимают совместный фильм о войне
17 ноября 2025 17:50

«Почтальон Победы» – кинематографисты Беларуси, Казахстана и России снимают совместный фильм о войне

Республиканский фестиваль белорусских фильмов пройдёт в Бресте
15 сентября 2025 07:18

Республиканский фестиваль белорусских фильмов пройдёт в Бресте

В Минске состоялся закрытый показ документального фильма «Чужое небо»
18 марта 2025 18:01

В Минске состоялся закрытый показ документального фильма «Чужое небо»

«Надо изучать, пропагандировать и рассказывать». Можно ли достучаться до молодёжи с помощью кино?
04 сентября 2023 17:35

«Надо изучать, пропагандировать и рассказывать». Можно ли достучаться до молодёжи с помощью кино?

«На другом берегу» – о чём картина и почему обязательно стоит пойти? Рассказал гендиректор «Беларусьфильма»
04 сентября 2023 17:02

«На другом берегу» – о чём картина и почему обязательно стоит пойти? Рассказал гендиректор «Беларусьфильма»

Кадры из семейного архива, которые мало кто видел: в Минске презентовали документальный фильм про Мулявина
12 января 2018 16:43

Кадры из семейного архива, которые мало кто видел: в Минске презентовали документальный фильм про Мулявина

Лес Беларуси стихией не сломлен и восстановлен: Министерство лесного хозяйства сняло фильм о ликвидации урагана 2016 года
29 июня 2017 09:12

Лес Беларуси стихией не сломлен и восстановлен: Министерство лесного хозяйства сняло фильм о ликвидации урагана 2016 года