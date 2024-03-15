Лукашенко рассказал, в каком «бардаке» писалась Конституция 1994 года

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что происходило на улицах, в коридорах власти, где шла в том числе и борьба за портфели. Вдумайтесь: парламентская республика, страны еще нет. То есть нет идеологии национального развития, не поставлены цели этого развития. Нет системы управления. Не разработаны механизмы взаимодействия различных структур. И в таких реалиях по факту страной управляют 360 депутатов, в том числе и я. Абсолютно размытая ответственность. Это я видел изнутри. Мало кого в 1990-е волновало то, что люди на производствах месяцами не получали зарплату. Кого беспокоили пустые полки в магазинах? Мало кого. Какие у нас были шансы сохранить свою культурную, экономическую, политическую субъектность? Вопрос риторический. Вспоминая тот период, я в очередной раз хочу поблагодарить наш народ. Народ, который поверил нам, романтикам.

Правда удивительно, что, характеризуя себя тогдашнего и свою команду, именно это слово сегодня использовал Президент? Хотя в разгар разлома поверить в то, что можно все лучшее и с Востока, и с Запада вобрать в себя, фактически на развалинах отстроить новое, что можно оставаться цельными, что можно самим решать куда, с кем и зачем идти, что можно людьми зваться и зваться гордо белорусами, действительно, могли только романтики. И очень смелые люди, хотя, наверное, в тот исторический момент по-другому было уже нельзя.