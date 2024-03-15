Лукашенко о Конституции: «Это вопрос нашей сакральной связи с предыдущими поколениями»

Конституция стала нашим ориентиром, поистине народным государствообразующим документом. Об этом заявил глава государства на встрече, приуроченной к 30-летнему юбилею со дня принятия Основного закона страны, сообщил в программе Новости «24 часа» на СТВ. С одной стороны, наша Конституция – практически ровесник суверенной Беларуси. С другой – результат многовекового опыта развития правовых традиций, государственного строительства на нашей земле. История и традиции тесно переплелись в Основном законе. А 30-летний юбилей дает повод проанализировать весь пройденный путь, особенно сейчас, когда человечество стоит на пороге глобальной смены эпох, как и треть века назад.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я бережно отношусь к преемственности и всегда говорил, что без традиций нет нации, нет государства. Это вопрос непрерывности истории народа и сохранения культурного кода. Скажу еще конкретнее: это вопрос нашей сакральной связи с предыдущими поколениями и теми, кто придет после нас. Пусть Беларусь – молодое государство, но белорусы – абсолютно зрелая нация. Оспорить этот статус невозможно. Как и то, что наша Конституция воплощает в себе достижения многих эпох. Сегодня крайне важно не только знать, понимать, но и четко озвучивать исторические факты, которые являются частью национального самосознания белорусов. Безусловно, в нашем Основном законе есть частичка традиции Полоцкого вече. Может, с позиции сегодняшнего дня и не самого демократичного. Участие в народном сходе принимали исключительно мужчины, но это были представители глубинного народа. И в острые моменты истории они решали, кому править, кому торговать, а с кем воевать.