В Минской городской ратуше прошла церемония вручения паспортов школьникам

Новости Беларуси. 15 марта наша страна отмечает один из главных государственных праздников – День Конституции. В этом году исполняется 30 лет со дня принятия Основного закона страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около четырех сотен столичных школьников стали участниками акции «Мы – граждане Беларуси!» Так, в городской Ратуше паспорта из рук мэра столицы и председателя Мингорсовета получили 30 ребят. Отличники, спортсмены, победители конкурсов и олимпиад – они уже вносят свой вклад в развитие страны.

Арина Грабовская, ученица средней школы № 129: Этот день, безусловно, запомнится мне навсегда, поскольку это все происходит в достаточно торжественной обстановке. И мы получили такой важный документ, это новый этап в моей жизни, что я уже стала взрослее, что у меня есть такой важный и нужный документ. И это, безусловно, очень волнительный момент.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ: Молодой человек, который получит паспорт гражданина Республики Беларусь, – это человек, который гордится нашей страной, который предан нашей стране. И самое главное, это человек, который понимает принадлежность к нашему государству.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Получая права гражданина нашей страны, он несет и обязанности, что молодые люди должны любить свою Родину, должны все делать для того, чтобы она была независимой, защищать ее. И, конечно, быть всем вместе, чтобы наша страна всегда оставалась такой же сильной.

Акция «Мы – граждане Беларуси!» посвящена Дню Конституции. Патриотическая инициатива была предложена БРСМ в 2004 году. За эти годы она приобрела широкую популярность среди молодежи и по праву считается одной из важных традиций нашей страны.