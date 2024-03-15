В День Конституции в Минске запустили проект «Открытое знание»

Новости Беларуси. В День Конституции в Минске запустили новый проект «Открытое знание». В рамках инициативы учащаяся и студенческая молодежь, жители столицы могут пообщаться с экспертами и задать любой интересующий их вопрос, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В качестве спикеров выступают депутаты, политологи и медийные личности. Встречи будут проходить в открытой дискуссии. Так, 15 марта собравшиеся поговорили о национальной идее Беларуси и Конституции развитого социализма.

Анна Щеглова, студентка Белорусского педагогического университета имени М. Танка:

Наша Конституция одна из самых демократичных и одна из самых лучших в мире в целом, потому что многие страны, опираясь на наши статьи, опираясь на наш подход, вводят точно такой же у себя в государстве. Мы гордимся тем, что у нас такой Основной закон. И, конечно же, сделаем все, чтобы исполнять то, что там написано.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Мы продолжим проект в течение всего года и будем представлять ежемесячно такие встречи с молодежью, с населением города на самые актуальные темы. Мы готовы сегодня отвечать на самые острые вопросы, мы не боимся говорить вслух и говорить правду.