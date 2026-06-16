Наталья Петкевич поделилась ключевыми моментами совещания у Президента

О перспективах развития белорусского спорта на примере хоккейного клуба «Динамо» сегодня, 16 июня, шла речь на совещании у Президента. Поводом для такого внимания на высшем уровне стали результаты минского «Динамо» – сегодня самого успешного клуба не только в отечественном хоккее, но и, пожалуй, во всем белорусском спорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В минувшем сезоне «динамовцы» хорошо проявили себя в КХЛ и заметно прибавили, но вместе с успехами выросли и ожидания. Тем более, что для Беларуси это не просто хоккейный клуб, а один из самых узнаваемых спортивных брендов страны. Именно поэтому на совещании разговор получился предметным.
«Нужен результат!» – Лукашенко о развитии белорусского спорта.
Впрочем, разговор о минском «Динамо» стал лишь частью более широкой дискуссии. На примере главного хоккейного клуба страны Александр Лукашенко предложил оценить эффективность всей системы белорусского спорта. Не по отчетам и обещаниям, а уже имеющимся результатам.
Еще до начала совещания обсуждались различные варианты реагирования, включая кадровые решения. Однако Президент потребовал прежде детально разобраться в ситуации. Впрочем, это вовсе не означает снижения требований. Главный посыл прозвучал однозначно: результат должен быть в любом виде спорта.
Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Сегодняшнее совещание особенно актуально. Хотя тема была заявлена – хоккей, глава государства его масштабировал. В том числе потому, что сегодня наконец-то снимаются ограничения по допуску наших спортсменов, наших спортивных команд на мировую арену. И уже отговорок о том, что нас куда-то не пускают, соревновательного процесса нет, – их нет. Поэтому команды все, вся вертикаль спортивная должна быть готова, чтобы достойно, как всегда, представлять страну. Нужен результат, он нужен стране, он нужен нашим болельщикам.
Что касается хоккея, то, конечно, на примере, наверное, нашей основной команды – хоккейного клуба «Динамо» – Президент посмотрел, как вообще идут дела в наших спортивных клубах. Отдельно было отмечено, конечно, успешное выступление нашего хоккейного клуба. Наверное, первый раз мы достигли таких результатов, и это очень значимо благодаря, конечно, и тренерскому штабу, но особенно игрокам, которые, несмотря на расстроившее всех нас поражение, тем не менее, команда выступила очень достойно – это надо признать. Но глава государства особенно подчеркнул: что дальше? Вот эти перспективы были сегодня в центре самого пристального внимания: с чем мы идем в следующий сезон и в хоккей, и в целом в других видах спорта, и, в частности, с хоккейным клубом «Динамо».