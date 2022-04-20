«Мы земные люди». Где комфортнее находиться Олегу Новицкому?

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:

Я уже говорил. Все-таки мы земные люди. И вообще, космос для нас – среда чуждая. Мы не можем его покорить, мы можем как-то приспособиться работать там. Во-первых, там невесомость. Факторы космического полета плохо влияют на организм человека – это космическое излучение, тяжелые частицы. Мы должны жить на Земле, но работать, в принципе, мы можем в космосе. И это уже давно доказано.

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