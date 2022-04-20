«Достаточно приемлемо и в рамках ценообразования». Марина Ленчевская проверила цены на лекарства в аптеках

Новости Беларуси. Приемлемые цены и широкий ассортимент. Ситуация с лекарствами в Беларуси стабильная и находится на постоянном контроле правительства. Таковы итоги мониторинга аптек, который депутаты проводят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на возникший в последние месяцы ажиотаж, запасаться медпрепаратами наперед нет никакой необходимости. На складах достаточно и белорусских, и импортных лекарств. Что касается стоимости и ассортимента препаратов, большинство аптек после объективного поднятия цен готовы делать скидки. Если нарушения все же выявляются, то всю информацию парламентарии передают в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Есть определенные проблемы, они очень оперативно устраняются, нас слышат, гибко все подходят к решению этих проблем. Аптеки работают по-разному, цены приемлемые, мы сегодня общались не только с руководством и с работниками аптек, мы еще общались с людьми. И люди особо не замечают роста цен – гибкая политика скидок. Ровная цена, где-то немного выше, в некоторой сети аптек, где-то немного ниже, но в принципе достаточно приемлемо и в рамках ценообразования.