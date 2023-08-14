«Мы всё не потянем». Удалось ли белорусским предприятиям переориентироваться в условиях санкций и какие трудности возникли?

Новости Беларуси . Санкционный антидот. Как уже устоявшаяся программа импортозамещения оказалась козырем в белорусском экономическом рукаве? Почему «Сделано в Беларуси» – бренд, за который не стыдно? И почему промышленные амбиции – дело не зазорное? На площадке ток-шоу « По существу » вместе с гостями программы будем искать ответы и разберём, что же такое экономический патриотизм.

Кирилл Казаков:

Надежда Анатольевна, две недели назад вы были на «Интеграле», и прозвучала фраза, что мы продолжим поддерживать завод. И ведь в этой фразе тоже действительно хорошая история. Президент говорит о том, что мы сельское хозяйство поддерживаем, как никто в мире. Вы говорите о том, что и цены регулируем, как никто в мире, потому что мы понимаем, что экономика – это не бешеный рынок. Наш производитель действительно дает нам добавленную стоимость, рабочие места, приносит деньги. Что у нас на земле? Теория, теория и практика.

Надежда Лазаревич:

Что касается на земле: если мы говорим про промышленность, что вы затронули. Я как бывший сотрудник промышленности, но бывших не бывает, могу сказать однозначно, что программа импортозамещения работает постоянно, и она не начала работать в 2020 году. Наша сила в том, что мы постоянно этим занимались. У нас постоянно наш глава государства, правительство с нас спрашивали, поэтому мы быстро смогли сориентироваться. Посмотрите, даже наша соседка, сильнейшая страна Российская Федерация, у них есть ряд производственных баз, производств, которые до сих пор не восстановились после санкционного давления, а мы смогли быстро переориентироваться. Тот же «Интеграл», тот же МАЗ, тракторный завод и так далее. Почему? Потому что у нас были компетенции. И мы смогли быстро сориентироваться, посмотрев на те или иные детали. Хорошо, нет у нас Mercedes, значит мы смогли рассмотреть какие-то альтернативы китайские, индийские и хорошо, если были наши. Потому что надо честно сказать: мы все не производим и произвести все невозможно и нецелесообразно. И я неоднократно говорю, что всегда должен быть предел в каких-то вещах для того, чтобы наш продукт стал конкурентным. Мы можем произвести, может быть, и все.

Кирилл Казаков:

Ну, локализацию никто не требует 100 %, а только процент критического импорта.