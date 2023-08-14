«Мы занимаемся им не первый день». В каких сферах удалось реализовать стратегическое импортозамещение?

Новости Беларуси. Санкционный антидот. Как уже устоявшаяся программа импортозамещения оказалась козырем в белорусском экономическом рукаве? Почему «Сделано в Беларуси» – бренд, за который не стыдно? И почему промышленные амбиции – дело не зазорное? На площадке ток-шоу «По существу» вместе с гостями программы будем искать ответы и разберём, что же такое экономический патриотизм.

Кирилл Казаков, СТВ:

Сергей Сергеевич, что у нас фундаментального, что в науке мы сейчас готовы заменить, что предлагает наша наука, выходит на рынок? Мы же понимаем, что если открываешь фантастические книги, там написано, что мы уже в это время должны были летать на летающих тарелках. Пока такого нет. Алена Сырова, СТВ:

Тем не менее мы столкнулись, когда была вот эта санкционная вся лихорадка. Мы столкнулись с пониманием того, что есть у нас определенные прорехи с точки зрения технологий. Но не зря же столько внимания уделяется этим самым маленьким микросхемам, которые мы не в полном объеме можем производить. Кирилл Казаков:

Весь мир не в полном объеме делает. Алена Сырова:

Поэтому как мы проработали этот вопрос, может быть, на базе в том числе и вашего института?

Сергей Щербаков, академик-секретарь отделения физико-технических наук НАН Беларуси:

Ну, вот коллега справедливо заметила, что есть стратегическое импортозамещение, мы им занимаемся далеко не первый день, даже официально у нас программы по импортозамещению, в которых Академия наук активно участвовала, начались в 2006 году. Их было 2 цикла. После этого мы составлялись списки импортозамещающих товаров, которых сейчас несколько десятков до сотни их находится. И вся эта работа делалась с прицелом на возможность такой ситуации, которая случилась и, в принципе, если быть монопроизводителем чего-то одного – это большие риски всегда. Поэтому мы их диверсифицировали, стараясь и в наших комбайнах замещать компоненты. Там тоже были импортные, сейчас – очень мало, практически, их нет. И вот взялись в том числе за микроэлектронику, ведь микроэлектроника – это не только эти чипы, высокопроизводительные, в современных компьютерах. Вообще говоря, чисто для системы численно-программного управления, для многих вещей, которые составляют производство, средств производства, то есть то, что позволяет нам делать вот этот материальный мир, обходится более простыми, а, главное, дешевыми чипами. Сейчас по поручению главы государства сформирована программа об импортозамещающем развитии нашей микроэлектронной сферы. Алена Сырова:

Уточним момент такой, Сергей Сергеевич, программа создана? Сергей Щербаков:

Да! Алена Сырова:

Но, в теории, я думаю, что с ней при желании могут ознакомиться. Давайте на практике. Что она предполагает и что уже сделано? Сергей Щербаков:

Значит в рамках этой программы предполагается выход на технологические нормы 250-180 нанометров, это субмикронный уровень. К концу этого десятилетия.