«Лес – живой организм». Почему нельзя бесконечно создавать новые производства?

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Сабина, ваш вуз является ведущим для производств в СНГ в деревообрабатывающей промышленности. Вы тоже молодой специалист. Как я понимаю, вы специалист и по тому, чтобы грамотно продать. На ваш взгляд, каким образом нам нужно выстроить инфраструктурную продажу бумаги, технологии, чтобы мы заместили все то, что делается на Западе?
Сабина Равко, магистрант БГТУ:
Насколько я знаю, уже идет работа в этом направлении активно. Из того, что я видела на живых примерах, в тех же лесхозах оборудование импортное уже замещается, уже наши машины работают. «Амкодор», например.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Но с бумагой мы не связаны. Сложно сказать. У нас не готовят специалистов.
Алена Сырова, СТВ:
То есть у нас появляется новая ниша, которую нужно занимать?
Кирилл Казаков:
Есть ли планы по строительству новых производств, связанных с темой обсуждения? Чтобы не только продуктовые магазины открывать, а давать рабочие места и развивать импортозамещение? Есть планы по открытию новых производств?
Андрей Мацкевич, начальник управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Беларуси:
Тут надо понимать объем заготавливаемого сырья для нужд деревообработки и то, что может деревообработка переработать, чтобы этот соблюдался баланс. Потому что если производств будет много, сырья для этого понадобится много. Тут не вопрос рынка. Чтобы производство срасталось с возможностью сырья. Потому что лес – живой организм. Мы не можем рубить больше, чем доказала наука. Лишний кубометр любой должен идти в производство. И если производств будет недостаточно или больше, то будет нарушен баланс.
Читайте также:
Импортозамещение на импортном оборудовании. Как разорвать порочный круг?
«Теперь мы её делаем». Когда белорусы смогут полностью отказаться от покупки зарубежных упаковок?
Как решили проблему с нехваткой офисной и стоимостью газетной бумаги? Ответил зампред «Беллесбумпрома»