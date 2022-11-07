«Лес – живой организм». Почему нельзя бесконечно создавать новые производства?

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Сабина, ваш вуз является ведущим для производств в СНГ в деревообрабатывающей промышленности. Вы тоже молодой специалист. Как я понимаю, вы специалист и по тому, чтобы грамотно продать. На ваш взгляд, каким образом нам нужно выстроить инфраструктурную продажу бумаги, технологии, чтобы мы заместили все то, что делается на Западе?

Сабина Равко, магистрант БГТУ:

Насколько я знаю, уже идет работа в этом направлении активно. Из того, что я видела на живых примерах, в тех же лесхозах оборудование импортное уже замещается, уже наши машины работают. «Амкодор», например. Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Но с бумагой мы не связаны. Сложно сказать. У нас не готовят специалистов. Алена Сырова, СТВ:

То есть у нас появляется новая ниша, которую нужно занимать? Кирилл Казаков:

Есть ли планы по строительству новых производств, связанных с темой обсуждения? Чтобы не только продуктовые магазины открывать, а давать рабочие места и развивать импортозамещение? Есть планы по открытию новых производств?