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Импортозамещение на импортном оборудовании. Как разорвать порочный круг?

07 ноября 2022 18:16
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Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:
Линия на Добрушской фабрике…

Александр Мартынов, заместитель директора Добрушской бумажной фабрики «Герой труда»:
Картоноделательное производство.

Алена Сырова:
Вот эта линия, напомните, производства какой страны?

Импортозамещение на импортном оборудовании. Как разорвать порочный круг?-1

Александр Мартынов:
Австрия.

Алена Сырова:
Вопрос от зрителей. Для нас закрыт европейский рынок деревообрабатывающего оборудования. Чем будем заменять польские линии? Эти линии требуют и обслуживания определенного. Рано или поздно у нас станет вопрос: как быть? Либо на что-то заменять новое, ведь белорусских аналогов нет.

Кирилл Казаков, СТВ:
Мы готовы к импортозамещению, но сталкиваемся с тем, что производство импортозамещения производится на импортном оборудовании. Как у нас с производством импортного оборудования?

Александр Мартынов:
Не только в Европе делают высококачественное оборудование для производства бумаги, деревообработки. Также делается оборудование в России, в большом количестве научились делать, в Китае. Находясь в кооперации, не следует забывать, что наш белорус – очень умный человек. Поэтому мы уже работаем год с небольшим, но наши молодые специалисты уже нормально обслуживают, даже больше скажу, мы в этом году взяли 15 молодых специалистов из вузов, то бишь идет процесс их внедрения в наш коллектив, в освоение производства.

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# Государственная политика в области импортозамещения # общество # Алена Сырова # Александр Мартынов # Кирилл Казаков # Фотофакт

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