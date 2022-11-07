Импортозамещение на импортном оборудовании. Как разорвать порочный круг?

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу» .

Александр Мартынов:

Австрия.

Алена Сырова:

Вопрос от зрителей. Для нас закрыт европейский рынок деревообрабатывающего оборудования. Чем будем заменять польские линии? Эти линии требуют и обслуживания определенного. Рано или поздно у нас станет вопрос: как быть? Либо на что-то заменять новое, ведь белорусских аналогов нет.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы готовы к импортозамещению, но сталкиваемся с тем, что производство импортозамещения производится на импортном оборудовании. Как у нас с производством импортного оборудования?

Александр Мартынов:

Не только в Европе делают высококачественное оборудование для производства бумаги, деревообработки. Также делается оборудование в России, в большом количестве научились делать, в Китае. Находясь в кооперации, не следует забывать, что наш белорус – очень умный человек. Поэтому мы уже работаем год с небольшим, но наши молодые специалисты уже нормально обслуживают, даже больше скажу, мы в этом году взяли 15 молодых специалистов из вузов, то бишь идет процесс их внедрения в наш коллектив, в освоение производства.

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