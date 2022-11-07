«300-400 миллионов долларов». Какие плоды дают новые проекты по обработке дерева?

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:
Именно поставки осуществляются на сотни миллионов долларов. Если быть точным, порядка 300-400 миллионов долларов США. То есть это эффект от той программы, от которой мы провели.
Алена Сырова, СТВ:
А какая ниша у нас еще не закрыта? Может быть, вашему концерну какого-то еще предприятия не хватает. В свое время Светлогорский ЦКК многострадальный был. А вроде как сейчас вопросов никто не задает, и нет спора о том, что нужно/не нужно это предприятие. Мы, очевидно, видим его необходимость и эффект, который мы получили.
Александр Пшенный:
На том же ЦКК мы сейчас решаем, вы тоже задавали вопрос, какие инвестиционные проекты. Мы будем реализовывать на стадии такой проектно-изыскательский, и уже идет начало строительных работ по переработке целлюлозы. Будем строить новую машину, которая позволит дальше перерабатывать эту целлюлозу в готовую продукцию, добавленную стоимость иметь и оставлять ее в Республике Беларусь. То есть мы двигаемся дальше, и эти новые производства тоже будут в стране. Тот же «Ивацевичдрев», сейчас реализуется проект по увеличению переработки плит в ламинацию. То есть фактически на каждом предприятии есть проекты, которые продвинут нас куда-то дальше.
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