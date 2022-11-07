Как решили проблему с нехваткой офисной и стоимостью газетной бумаги? Ответил зампред «Беллесбумпрома»
Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
В эту санкционную вспышку столкнулись с информацией, что обычная белая офисная бумага, к которой мы привыкли, стала чуть ли не по цене золотых слитков. Сейчас эту проблему решили? Помнится, был вопрос, что у нас нет определенных белил, чуть ли не одна компания в мире их производит.
Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:
Сейчас проблема фактически снята. Это остатки комплексных проблем, которые были с разрушением всех логистических связей. Поставщик европейский отказал в поставке по политическим мотивам и российским, и белорусским потребителям. И мы были вынуждены на первом этапе начинать производство неотбеленной целлюлозы, а уже из нее уже делать неотбеленную продукцию. Но затем мы нашли альтернативных поставщиков. И те же самые европейские партнеры буквально через месяц-три вернулись и поставляют нам продукцию. Но проблема все равно остается. Мы ставим перед собой задачу, чтобы совместно с российскими компаниями, а мы были зависимы от финнов, шведов, построить такие производства, которые смогут полностью заместить такие ключевые… Они не основные. У нас в бумаге порядка 95 % – все свое: лес, сырье.
Кирилл Казаков, СТВ:
Если все свое на 95 %, почему бумага дорожает?
Александр Пшенный:
Была тенденция спроса и роста цен на лесоматериалы. В себестоимости газетной бумаги более 50 % более занимают лес и энергетика.
Кирилл Казаков:
Лес наш?
Александр Пшенный:
Наш.
Кирилл Казаков:
Он растет в цене?
Александр Пшенный:
Растет. И он рос по сравнению с европейскими.
Кирилл Казаков:
Три недели назад мы обсуждали вопрос, почему растут цены в магазинах. И два основных параметра, о которых нам говорили, – это логистика, потому что она стала сложной, потому что нам что-то привозили откуда-то. И второе – это посредники, которые появляются. Лес наш, логистика какой была, такой и осталась, производство наше. А стоимость бумаги для газет выросла почти в два раза. Расскажите, как.
Александр Пшенный:
Она в два раза не росла. Цена росла всего лишь один раз в году, это было в июне. И потом мы по предложениям Мининформа эту цену снизили, и фактически с тех пор она больше не растет. Затраты у нас растут, все равно есть. И выпуск газетной бумаги для внутреннего рынка мы дотируем за счет того, что большую часть поставляем на экспорт. И за счет валютной выручки мы дотируем производство в Беларуси. Приходится даже такими непопулярными методами.
Кирилл Казаков:
Получается, вы отправляете все на экспорт, а чтобы сделать хороший журнал в Минске или хорошую упаковку, приходится прибалтийскую бумагу покупать.
Александр Пшенный:
Здесь разные сегменты и уровень качества. Мы, строя и модернизируя производство, основывались на широком ассортименте, который мы можем удовлетворить. А вот такие узкоспециализированные виды продукции, о которых вы говорите: для глянцевых журналов, определенного вида продукции, там, к сожалению…
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