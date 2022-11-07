Как решили проблему с нехваткой офисной и стоимостью газетной бумаги? Ответил зампред «Беллесбумпрома»

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

В эту санкционную вспышку столкнулись с информацией, что обычная белая офисная бумага, к которой мы привыкли, стала чуть ли не по цене золотых слитков. Сейчас эту проблему решили? Помнится, был вопрос, что у нас нет определенных белил, чуть ли не одна компания в мире их производит.

Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:

Сейчас проблема фактически снята. Это остатки комплексных проблем, которые были с разрушением всех логистических связей. Поставщик европейский отказал в поставке по политическим мотивам и российским, и белорусским потребителям. И мы были вынуждены на первом этапе начинать производство неотбеленной целлюлозы, а уже из нее уже делать неотбеленную продукцию. Но затем мы нашли альтернативных поставщиков. И те же самые европейские партнеры буквально через месяц-три вернулись и поставляют нам продукцию. Но проблема все равно остается. Мы ставим перед собой задачу, чтобы совместно с российскими компаниями, а мы были зависимы от финнов, шведов, построить такие производства, которые смогут полностью заместить такие ключевые… Они не основные. У нас в бумаге порядка 95 % – все свое: лес, сырье. Кирилл Казаков, СТВ:

Если все свое на 95 %, почему бумага дорожает? Александр Пшенный:

Была тенденция спроса и роста цен на лесоматериалы. В себестоимости газетной бумаги более 50 % более занимают лес и энергетика. Кирилл Казаков:

Лес наш? Александр Пшенный:

Наш. Кирилл Казаков:

Он растет в цене? Александр Пшенный:

Растет. И он рос по сравнению с европейскими.