«Мы всегда готовы». Лукашенко подтвердил готовность Минска возобновить мирные переговоры по Украине

Вопросы региональной безопасности сегодня на первом плане в международной повестке. Александр Лукашенко прибыл в Бишкек, где 27 ноября состоится саммит ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И сразу провел встречу с Президентом России. Двусторонние переговоры с Владимиром Путиным задали тон предстоящему форуму. Лидеры обсудили широкий спектр тем: от торгово-экономического сотрудничества до вопросов безопасности и оборонного взаимодействия. Для Беларуси участие в саммите ОДКБ – это возможность не только подтвердить статус надежного союзника, но и озвучить свои приоритеты, а это – укрепление коллективной безопасности, координация сил реагирования, вопросы региональной стабильности.

Беларусь, как член ОДКБ, намерена активнее участвовать в этих процессах, вносить свой вклад и отстаивать национальные интересы. В Бишкеке уже собрались лидеры стран-участниц. Планируется подписание более десятка документов, которые могут определить формат сотрудничества на годы вперед. Что Беларусь предлагает к обсуждению? Какими будут новые обязательства? И что уже известно о позиции Минска? Репортаж Алены Сыровой.

Александр Лукашенко из тех лидеров, который отличается прямолинейностью и в вопросах внутригосударственных, и внутри коалиционных. Свои предложения относительно ситуации в ОДКБ Президент планирует озвучить и в Бишкеке. По прилете настроение максимально конструктивное и рабочее, несмотря на антураж.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Резиденция Ала Арча. Именно здесь по сути начался саммит ОДКБ. Вернее, неформальная его часть. Она традиционно предшествует официальной повестке. Лидеры пользуются возможностью тет-а-тет, без лишних глаз и без лишних ушей, обсудить шероховатости и вопросы, которые накопились в Объединении относительно его настоящего и будущего. Помимо всего прочего, этот день накануне саммита главы государств, как правило, используют и для двусторонних переговоров. Так, наш Президент Александр Лукашенко в первые часы своей работы в Бишкеке провел переговоры со своим российским коллегой. Президенты итак в постоянно контакте, но есть вопросы, которые требуют обсуждения не по телефону. И чем ближе (по ощущениям) развязка главного конфликта в нашем регионе, тем сложнее. Лукашенко и Путин провели двустороннюю встречу в Бишкеке.

Обычно в протокольной части заявления Александр Лукашенко и Владимир Путин много говорят об экономике. В этот раз больше говорили о другом. Все же с товарооборотом, ситуация стабильно развивающаяся, взята планка в 50 миллиардов долларов. Что до безопасности, то, разумеется, в фокусе мирный план для Украины и России. Владимир Путин подчеркивает важность того, чтобы белорусская сторона была осведомлена обо всех нюансах. На разных этапах истории мы были всегда рядом. Вклад лично Президента Александра Лукашенко в то, чтобы этого конфликта в принципе не случилось, едва ли кто-то не видит. Но президент России делает на этом акцент.

Владимир Путин, президент России:

Я знаю, что вы всегда в курсе, вас всегда это тоже беспокоит. И вы тоже один из тех людей, который стремятся к тому, чтобы этот конфликт был закончен. Мы помним о вашем вкладе в урегулирование этого конфликта. Причем, напомню, буквально с первых дней все усилия, которые предпринимались в Беларуси по этому направлению, они имели хорошие результаты, и первые наши контакты по этому вопросу с киевским режимом происходили именно на белорусской земле при вашем непосредственном участии и поддержке. Разумеется, с удовольствием вас проинформирую и об этом. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, это к месту будет. Вы знаете, мы всегда готовы. Что касается Украины, нас часто упрекают. Вы знаете, мы ведем диалоги с западниками, с американцами. Когда они начинают про это говорить, я им задаю вопрос: «Вы что, не знали, что мы не просто родные люди? У нас юридически обоснованное действие. Мы же союзники». Поэтому даже американцы, надо им отдать должное, никогда не поднимают этот вопрос. Никогда. Один раз отрубили и все, это за большими скобками и никаких разговоров здесь быть не должно. Я надеюсь, что все-таки все будет нормально, исходя из последних событий. Если американцы будут аккуратно вести себя, будут понимать, что это непростой вопрос и требует непростых решений.