«Мы всегда готовы». Лукашенко подтвердил готовность Минска возобновить мирные переговоры по Украине
Вопросы региональной безопасности сегодня на первом плане в международной повестке. Александр Лукашенко прибыл в Бишкек, где 27 ноября состоится саммит ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И сразу провел встречу с Президентом России.
Двусторонние переговоры с Владимиром Путиным задали тон предстоящему форуму. Лидеры обсудили широкий спектр тем: от торгово-экономического сотрудничества до вопросов безопасности и оборонного взаимодействия. Для Беларуси участие в саммите ОДКБ – это возможность не только подтвердить статус надежного союзника, но и озвучить свои приоритеты, а это – укрепление коллективной безопасности, координация сил реагирования, вопросы региональной стабильности.
Беларусь, как член ОДКБ, намерена активнее участвовать в этих процессах, вносить свой вклад и отстаивать национальные интересы. В Бишкеке уже собрались лидеры стран-участниц. Планируется подписание более десятка документов, которые могут определить формат сотрудничества на годы вперед.
Что Беларусь предлагает к обсуждению? Какими будут новые обязательства? И что уже известно о позиции Минска? Репортаж Алены Сыровой.
Александр Лукашенко из тех лидеров, который отличается прямолинейностью и в вопросах внутригосударственных, и внутри коалиционных. Свои предложения относительно ситуации в ОДКБ Президент планирует озвучить и в Бишкеке. По прилете настроение максимально конструктивное и рабочее, несмотря на антураж.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Резиденция Ала Арча. Именно здесь по сути начался саммит ОДКБ. Вернее, неформальная его часть. Она традиционно предшествует официальной повестке. Лидеры пользуются возможностью тет-а-тет, без лишних глаз и без лишних ушей, обсудить шероховатости и вопросы, которые накопились в Объединении относительно его настоящего и будущего. Помимо всего прочего, этот день накануне саммита главы государств, как правило, используют и для двусторонних переговоров. Так, наш Президент Александр Лукашенко в первые часы своей работы в Бишкеке провел переговоры со своим российским коллегой.
Президенты итак в постоянно контакте, но есть вопросы, которые требуют обсуждения не по телефону. И чем ближе (по ощущениям) развязка главного конфликта в нашем регионе, тем сложнее.
Лукашенко и Путин провели двустороннюю встречу в Бишкеке.
Обычно в протокольной части заявления Александр Лукашенко и Владимир Путин много говорят об экономике. В этот раз больше говорили о другом. Все же с товарооборотом, ситуация стабильно развивающаяся, взята планка в 50 миллиардов долларов. Что до безопасности, то, разумеется, в фокусе мирный план для Украины и России.
Владимир Путин подчеркивает важность того, чтобы белорусская сторона была осведомлена обо всех нюансах. На разных этапах истории мы были всегда рядом. Вклад лично Президента Александра Лукашенко в то, чтобы этого конфликта в принципе не случилось, едва ли кто-то не видит. Но президент России делает на этом акцент.
Владимир Путин, президент России:
Я знаю, что вы всегда в курсе, вас всегда это тоже беспокоит. И вы тоже один из тех людей, который стремятся к тому, чтобы этот конфликт был закончен. Мы помним о вашем вкладе в урегулирование этого конфликта.
Причем, напомню, буквально с первых дней все усилия, которые предпринимались в Беларуси по этому направлению, они имели хорошие результаты, и первые наши контакты по этому вопросу с киевским режимом происходили именно на белорусской земле при вашем непосредственном участии и поддержке. Разумеется, с удовольствием вас проинформирую и об этом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, это к месту будет. Вы знаете, мы всегда готовы. Что касается Украины, нас часто упрекают. Вы знаете, мы ведем диалоги с западниками, с американцами. Когда они начинают про это говорить, я им задаю вопрос: «Вы что, не знали, что мы не просто родные люди? У нас юридически обоснованное действие. Мы же союзники».
Поэтому даже американцы, надо им отдать должное, никогда не поднимают этот вопрос. Никогда. Один раз отрубили и все, это за большими скобками и никаких разговоров здесь быть не должно. Я надеюсь, что все-таки все будет нормально, исходя из последних событий. Если американцы будут аккуратно вести себя, будут понимать, что это непростой вопрос и требует непростых решений.
Такое бы желание найти общую линию поведения всем участникам Объединения. Дальше разговор пошел в формате тет-а-тет. Полтора часа спустя, под натиском протокола, диалог масшабировался и перетек в ту самую неформальную встречу лидеров стран-участниц ОДКБ. Чтобы лучше понимать друг друга, этот вечер решено было начать с того, как видят каждую из стран хозяева этого саммита.
А дальше – неформальный ужин. Завтра главы государств будут общаться уже в официальной обстановке. Саммит ОДКБ стартует утром с обсуждения вопросов в узком составе. Предварительно работу провели и на уровне глав МИДов, министерств обороны и госсекретарей ОДКБ. Так что повестка обещает быть максимально конструктивной.
По итогу будут приняты и стратегические, и кадровые решения. Но этот саммит, пожалуй, тот случай, когда процесс их принятия, обсуждения, еще более значим. Прежде всего, для объединенных договором о коллективной безопасности.
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