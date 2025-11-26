От политических деклараций к прикладным механизмам – как работает ОДКБ и какова роль Беларуси

На фоне предстоящего саммита ОДКБ все внимание сегодня приковано к тому, как на практике работает система коллективной безопасности в нашем регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из ключевых факторов сдерживания угроз на евразийском пространстве выступает, в том числе, ОДКБ. Общая ответственность стран, входящих в организацию, распространяется на огромную территорию – от Восточной Европы до Центральной Азии. И в обстановке нарастающей турбулентности в мире ОДКБ все чаще проходит проверку на прочность и на способность оперативно реагировать на современные вызовы. Важный экзамен был сдан в реальных условиях во время стабилизации ситуации в Казахстане. Миротворческий контингент в кратчайшие сроки взял под охрану стратегические объекты, что подтвердило: организация способна не только координироваться на учениях, но и действовать в режиме реального кризиса.

Это наглядно демонстрирует, что за годы работы ОДКБ перешла от политических деклараций к прикладным механизмам. Регулярные учения – «Боевое братство», «Рубеж», «Взаимодействие» – направлены на отработку совместного противостояния внешней агрессии, терроризму и других кризисных сценариев. А специальные операции по линии МВД и спецслужб, в том числе «Нелегал» и «Канал», дают конкретный результат в борьбе с наркотрафиком и незаконной миграцией. Особая зона ответственности – Центральная Азия. Продолжающаяся нестабильность в Афганистане, риски терроризма, экстремизма и трансграничной преступности напрямую влияют на безопасность южных рубежей ОДКБ. Именно поэтому укрепление границ и сил быстрого реагирования остается стратегическим приоритетом.

Важная роль в этой системе отводится Беларуси. В последние годы наша страна стала одной из ключевых площадок подготовки коллективных сил. Здесь проходят крупные многосторонние учения, где отрабатываются как боевые эпизоды, так и вопросы управления, связи, переброски подразделений и медицинского обеспечения. Беларусь также активно участвует в формировании общего годового плана подготовки ОДКБ – от штабных тренировок до включения национальных подразделений в состав сил совместного реагирования. Это уже полноценный вклад в общий оборонный потенциал.

Сегодня появляются новые современные вызовы: киберугрозы, элементы искусственного интеллекта в военной сфере, дистанционные способы ведения боевых действий – все это диктует необходимость ускоренной модернизации подходов в системе коллективной безопасности.