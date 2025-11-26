Богодель: ОДКБ – это организация, которая выступает за региональную безопасность

Вопросы региональной безопасности сегодня на первом плане в международной повестке. Александр Лукашенко прибыл в Бишкек, где завтра состоится саммит ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И сразу провел встречу с Президентом России.

Предстоящий саммит ОДКБ в Бишкеке до его начала эксперты называли, во многом, решающим. Не то, чтобы в повестке значится вопрос быть или не быть, скорее быть, но каким. И главное, как будучи разными вместе отразить происходящее вокруг. Организация за последние пять лет пережила столько испытаний параллельно с мировой глобальной перестройкой. И даже успела продемонстрировать свою готовность реагировать быстро, четко и слаженно в Казахстане в 2022-м. Стороны взаимодействуют на учениях, обмениваются опытом по противодействию терроризму, наркотрафику и все же первостепенно ОДКБ блок военно-политический. Саммит в Бишкеке пройдёт в очень важное время, мы увидим лицо каждого – Богодель.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Мы говорим о том, что сегодня ОДКБ – это организация, которая за региональную безопасность. Ответьте на один вопрос, пожалуйста. А для чего потом заключаются двусторонние соглашения? Между Беларусью и Россией о стратегическом партнерстве? Между Казахстаном и Россией о стратегическом партнерстве? Между Ираном, КНДР? А неужели пятой или четвертой статьи недостаточно договора коллективной безопасности? Вот сегодня какая проблема геополитическая по-настоящему возникла. Еще раз я хочу подчеркнуть как главный тезис – очень вовремя мы собираемся в Бишкеке, чтобы обсудить все-таки роль и место этой организации в новом мироустройстве и в новой архитектуре международной безопасности.