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Богодель: ОДКБ – это организация, которая выступает за региональную безопасность

26 ноября 2025 16:40
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Вопросы региональной безопасности сегодня на первом плане в международной повестке. Александр Лукашенко прибыл в Бишкек, где завтра состоится саммит ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И сразу провел встречу с Президентом России.

Богодель: ОДКБ – это организация, которая выступает за региональную безопасность-2

Предстоящий саммит ОДКБ в Бишкеке до его начала эксперты называли, во многом, решающим. Не то, чтобы в повестке значится вопрос быть или не быть, скорее быть, но каким. И главное, как будучи разными вместе отразить происходящее вокруг.

Организация за последние пять лет пережила столько испытаний параллельно с мировой глобальной перестройкой. И даже успела продемонстрировать свою готовность реагировать быстро, четко и слаженно в Казахстане в 2022-м. Стороны взаимодействуют на учениях, обмениваются опытом по противодействию терроризму, наркотрафику и все же первостепенно ОДКБ блок военно-политический.

Саммит в Бишкеке пройдёт в очень важное время, мы увидим лицо каждого – Богодель.

Богодель: ОДКБ – это организация, которая выступает за региональную безопасность-4

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Мы говорим о том, что сегодня ОДКБ – это организация, которая за региональную безопасность. Ответьте на один вопрос, пожалуйста. А для чего потом заключаются двусторонние соглашения? Между Беларусью и Россией о стратегическом партнерстве? Между Казахстаном и Россией о стратегическом партнерстве? Между Ираном, КНДР? А неужели пятой или четвертой статьи недостаточно договора коллективной безопасности? Вот сегодня какая проблема геополитическая по-настоящему возникла.

Еще раз я хочу подчеркнуть как главный тезис – очень вовремя мы собираемся в Бишкеке, чтобы обсудить все-таки роль и место этой организации в новом мироустройстве и в новой архитектуре международной безопасности.

Богодель: ОДКБ – это организация, которая выступает за региональную безопасность-6

Вокруг границ ОДКБ продолжают возрастать угрозы. О том, что с западных – белорусы знают, как никто другой. Европа вооружается. Совокупные расходы стран НАТО на оборону в 2025 году составят порядка 1,6 трлн долларов США. Не спокойно и в Центрально-Азиатском регионе. Под разными предлогами, программами и инициативами, Вашингтон пытается усилить свое влияние. Особняком стоит Армения. Политическое руководство много и резко заявляет, избегает переговоров глаза в глаза с коллегами по объединению. Замораживает членство. Но, как в этот раз уверяет, блокировать итоговые документы не будет. Саммит покажет.

# ОДКБ # Международное сотрудничество # Андрей Богодель

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