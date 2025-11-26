В Минске создаётся новый промышленный кластер

Новый промышленный кластер создается в столице. На двух площадках Минского городского технопарка реконструируют объекты и строят производственные корпуса для резидентов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На улице Центральной выделено место для реализации этих проектов. Здесь будет построено пять зданий. Четыре из которых – производственные, а одно – административное. На территории планируется разместить 10 резидентов технопарка с годовым объемом производства около 65 миллионов рублей. Они займутся выпуском широкого спектра инновационной и высокотехнологичной продукции для различных отраслей промышленности. Все предприятия отечественные.

Виктор Муравицкий, управляющий центром обслуживания «Центральная»:

Проектом предусмотрено пять очередей строительства. По первой очереди строительство закончено, четыре очереди сейчас находятся в стадии реализации. Окончание строительства – сентябрь 2026 года. На данный момент на площадке работает порядка 100 строителей.

Для устройства внутренних стен новых корпусов будет применена технология с использованием легких стальных конструкций. Их производит один из резидентов технопарка. Каркасы таких стен представляют собой двойную обшивку с утеплителем, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики. Это инновационная для Минска технология.