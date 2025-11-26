Новые поезда метро прибыли в Беларусь из России! Узнали, когда пассажиры смогут оценить их преимущества

Кооперация в действии. В Беларусь прибыли поезда метро «Минск-2024», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Их изготовили на подмосковном заводе «Метровагонмаш». Это совместный белорусско-российский проект. В производстве использованы отечественные комплектующие. Подвижной состав будет курсировать на Автозаводской линии. Как оснащены новые поезда подземки и когда пассажиры смогут оценить их преимущества? Узнала Виктория Маркевич.

Контракт на поставку четырех пятивагонных составов завода «Метровагонмаш» был подписан в феврале 2025 года и уже сегодня поезда «Минск-2024» прибыли в электродепо «Могилевское». «Метровагонмаш» – одно из ведущих предприятий России и крупнейший производитель поездов для метро. Завод выпустил более 10 тысяч вагонов для 11 стран, в том числе для столичной подземки. Предприятие сотрудничает с Минским метрополитеном с момента пуска подземки в 1984 году. А сегодня в столице эксплуатируется более 200 вагонов, произведенных на российском заводе.