Ленчевская: заседание ВНС – ключевое политического событие для Беларуси

Решения, которые принимает Всебелорусское народное собрание – это концентрированная воля народа. Что войдет в повестку второго заседания, которое, согласно распоряжению председателя ВНС Александра Лукашенко, состоится в декабре – обсуждают делегаты и эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже очевидно, оно будет продуктивным.

Так, предстоит подвести итоги социально-экономического развития уходящей пятилетки и утвердить программу на следующий цикл. Документ стратегический: в него, по предварительным данным, войдут такие положения, как устойчивое развитие регионов, цифровизация экономики, модернизация промышленности. Что касается последнего – налажено сотрудничество с КНР. Учитывая непростую глобальную обстановку, на заседании ВНС прозвучат вопросы международной повестки и внешнеполитической стратегии, отмечают эксперты.

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Давайте я напомню, что сегодня Всебелорусское народное собрание имеет очень серьезный конституционный статус. Это наивысший представительный орган народовластия. Это очень сильный институт демократии. Поэтому заседание Всебелорусского народного собрания – это ключевое событие политическое для нашей страны. Оно имеет важнейшую стратегическую роль не только для внутреннего развития нашего государства, но это еще и очень важный внешнеполитический мессендж, который действительно позитивно характеризует нашу страну на внешнем контуре.

Напомним, первое заседание VII Всебелорусского народного собрания состоялось в апреле 2024 года, и, в соответствии с законодательством, созывалось Центральной избирательной комиссией. В этот раз ВНС впервые созывается путем издания соответствующего распоряжения председателя. Им избран глава государства. Также в ходе первого заседания высшего представительного органа народовластия были утверждены военная доктрина и концепция национальной безопасности. Документы стратегические, уже показавшие себя в работе.