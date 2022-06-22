Идея родилась ещё во время ВОВ. Кто создал монумент Победы и Вечный огонь?

38-метровый обелиск, увенчанный символическим орденом – архитектурная роскошь из серого гранита, бронзы, легендарной ломоносовской смальты и самого ценного – веры в Победу.

Анна Аксенова, главный архитектор проектов УП «Минскпроект»:

Монумент, спроектированный в послевоенный период времени мэтрами нашей архитектуры – Георгием Заборским и Владимиром Королем. Идея у Заборского родилась еще в период военный. Когда он лежал в госпитале, делал наброски, верил в Победу. 3 июля 1961-го в день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мемориал памяти стал «огненным». Именно здесь, на круглой площади, у подножия величественного монумента Герой Советского Союза Алексей Семенович Бурдейный зажег Вечное пламя.

С тех пор огонь славы не потухал ни разу. Подача газа приостанавливалась лишь на время ремонтных работ. Первая реконструкция пришлась на конец 1970-х. Тогда в Минске начали прокладывать тоннели метро. Знаковый для столицы монумент Победы был сохранен в первозданном виде, изменилась сама площадь: из круглой она превратилась в овальную.

Вероника Макаревич, корреспондент:

В 1984-м культовое место обрело собственную подземную галерею, а уже спустя год в этих стенах был торжественно открыт мемориальный зал. Появились и специальные постаменты, куда заложили капсулы с землей городов-героев Советского Союза и Брестской крепости-героя. Анна Аксенова:

Самая масштабная реконструкция была произведена в 2020 году, я была назначена главным архитектором и научным руководителем этого объекта. Поскольку он является историко-культурной ценностью, нам нужно было сохранять все решения авторов. Добавлены какие-то экспозиционные материалы. Был добавлен мультимедийный экран шестиметровый, на котором можно транслировать документальные фильмы, историю нашего города. Глобальная работа была проведена как по самому монументу, так и по его подиуму, по стилобату, по всем бронзовым элементам, которые ранее выполнялись, по горельефам. Был отреставрирован Орден Победы. Это дань памяти тех людей, которые нам принесли Победу. Грандиозный апгрейд не обошел стороной и Вечный огонь. С применением инновационных технологий была полностью обновлена вся газовая система. Теперь контролировать параметры горения можно не только с диспетчерского пункта, но и с мобильного телефона.

Дмитрий Борисюк, начальник службы аварийно-восстановительных работ УП «Мингаз»:

Мы впервые в Беларуси провели такую реконструкцию, как санация методом протяжки полиэтиленового газопровода внутрь установок газопровода, чтобы не вскрывать дорожное покрытие. Был установлен узел учета, была установлена автоматика безопасности, заменена сама горелка. Сегодня мы можем видеть и контролировать как само горение, температуру газа, она оборудована тремя датчиками: ионизации, пламени, розжига. С пульта диспетчерского мы можем не только отключить данный Вечный огонь, но и потом его разжечь. Традиция чтить память павших воинов языками пламени появилась задолго до Великой Отечественной. Сила природной стихии еще со времен Первой мировой была отражением мужества и стойкости героев, символом единения народов. Так, огонь в столице – наследник первого советского Вечного огня на Марсовом поле. А 5 июля 1969 года от минского зажгли и Вечный огонь в Хатыни.