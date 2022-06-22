Провели и встречу с узницей. В минской школе открыли экспозицию о геноциде белорусского народа

Я стала очень худенькой. Мои глаза ввалились, косички мне остригли наголо, руки высохли, похожи на грабли. Когда я кашляю, изо рта идет кровь, мне отбили легкие.

Это разрывающее душу письмо девочка Катя Сусанина писала из концлагеря. В день своего 15-летия ее единственным желанием было скорее умереть. Дописав последние строки, изнеможенное голодом и пытками дитя покончило с собой. Зная, что уйдет из жизни, она просила лишь об одном.

Завещаю, папа, отмсти за маму и за меня. Прощай, добрый папенька, ухожу умирать. Каждое слово «послания из прошлого» воссоздает из руин воспоминаний самую страшную картину войны – нацистское гетто. В столичной школе № 122 такие острые, но важные темы поднимаются не впервые. И они трогают юные сердца. Это читается в их глазах. Свободные и счастливые – такие, какой не суждено было стать ни Кате, ни миллионам других ни в чем не повинных детей.

Людмила Лойко, директор ГУО «Средняя школа № 122 г. Минска»:

В нашей школе с марта располагается мобильная экспозиция, посвященная геноциду белорусского народа в годы ВОВ. Под общим названием «Беларусь живет, чтобы помнить!» Генеральная прокуратура предоставила в учебное учреждение ряд материалов по итогам уголовного дела. Сразу появилась инициативная группа, которая была готова переработать этот материал, чтобы донести его детям. От высших учебных заведений до войсковых частей внутренних войск, за два месяца мобильную экспозицию школы смогли увидеть около 4 тысяч человек. Стенды на выставке сопровождались лекциями от детских и педагогических групп. Анастасия была в рядах самых активных.

Анастасия Квачан, учащаяся ГУО «Средняя школа № 122 г. Минска»:

Помогали создавать музейную экспозицию, также экспозиция стоит у нас в школе, но систематически мы выезжаем в другие школы. Когда читала эти истории, была боль, сопереживание ровесникам и не только.

– Что в вашем понимании геноцид?

– Истребление людей.

– А по какому принципу? По этническому, конфессиональному, религиозному. Много теории, чтобы никогда на практике… В военно-патриотическом клубе даже в дни школьных каникул аншлаг. Ребята приходят послушать, увидеть, прочувствовать.

Дмитрий Калинин, руководитель по военно-патриотическому воспитанию ГУО «Средняя школа № 122 г. Минска»:

Дети в этом заинтересованы. Буквально с первых минут у них есть недопонимание, недоумение, с какой целью мы собрались. Но начиная вступать в тематику лекции, когда начинают приводиться какие-то цифры, факты, понимают масштабы трагедии, улыбки пропадают, какая-то гробовая тишина в зале появляется. Они скоро будут писать эти книги, книги по истории. Это они должны в первую очередь сегодня знать реальные факты тех событий, которые тогда происходили. Мария Кронда, корреспондент:

Как правильно, грамотно подавать такую тяжелую информацию?

Людмила Лойко:

Знаете, здесь нам помогают в первую очередь цифры, которые впечатляют. Когда называешь определенные цифры людских жертв, количество лагерей, сожженных деревень, уничтоженных предприятий, городов в годы войны, наверное, начиная с этого получается дальше выстраивать концепцию. На примере концлагеря «Красный Берег», который находился в Жлобинском районе, мы рассказываем о том, что происходило с маленькими детьми в те годы. В школе проходила даже встреча с малолетней узницей концлагеря, дети были впечатлены. Она показывает те шрамы, рассказывает о тех шрамах, которые остались у нее в душе. Эти темы нужно поднимать не сейчас, их просто нужно никогда не забывать и не отпускать. Человечность, взаимоуважение.