По делу Автуховича начался допрос потерпевших. Сотрудник Волковысского РОВД рассказал о поджоге дома и авто

Новости Беларуси. По делу «банды Автуховича» начался допрос потерпевших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас на судебном заседании в гродненской тюрьме № 1 показания дает сотрудник Волковысского РОВД.
Новости Беларуси. По делу «банды Автуховича» начался допрос потерпевших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас на судебном заседании в гродненской тюрьме № 1 показания дает сотрудник Волковысского РОВД.
Милиционер рассказал суду о событиях той ночи, когда в октябре 2020 года был подожжен его автомобиль и недостроенный дом. О возгорании машины на парковке возле общежития, где он проживал, мужчине сообщил сосед. Позже на видеозаписях с камер наблюдения было видно, как два человека уходили от автомобиля.
В течение часа пришла новость и о пожаре в микрорайоне «Южный» в Волковыске, где потерпевший получил участок и своими силами строил дом – оставалось только доделать крышу. В итоге автомобиль выгорел практически дотла, а строение сильно пострадало – ущерб оценен в сумму более 34 тысяч рублей. Для постройки дома потерпевший оформлял потребительские кредиты и теперь просит суд о возмещении материального и морального вреда. До этого фотографии и личные данные сотрудника были размещены в экстремистских Telegram-каналах, ему и его семье поступали угрозы.
Напомним, по делу «банды Автуховича» на скамье подсудимых 12 человек. Главный фигурант обвиняется по 12 статьям уголовного кодекса, половина из них – за особо тяжкие преступления, в том числе измена государству, содействие в террористической деятельности, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и другие. Один из составов предусматривает высшую меру наказания.
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