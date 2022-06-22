По делу Автуховича начался допрос потерпевших. Сотрудник Волковысского РОВД рассказал о поджоге дома и авто

Новости Беларуси. По делу «банды Автуховича» начался допрос потерпевших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас на судебном заседании в гродненской тюрьме № 1 показания дает сотрудник Волковысского РОВД.

Милиционер рассказал суду о событиях той ночи, когда в октябре 2020 года был подожжен его автомобиль и недостроенный дом. О возгорании машины на парковке возле общежития, где он проживал, мужчине сообщил сосед. Позже на видеозаписях с камер наблюдения было видно, как два человека уходили от автомобиля.