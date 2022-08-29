«Мы уже закупаем их». Какой символ раздадут активисты БРСМ на День народного единства?
Новости Беларуси. Меньше месяца остается до празднования Дня народного единства. Праздник новый, но с большим историческим подтекстом. В чем идеологическая суть 17 сентября? Появится ли новый символичный формат празднования? Как этот день откликается в сердцах белорусов? Эксперты разберут предпосылки праздника, которые так тесно переплетают прошлое и настоящее, на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Мне кажется, что тот факт, что мы праздновать 17 сентября начали именно в прошлом году, именно после тех событий, которые прошли в 2020 году, после того, как выросло не одно поколение белорусов, которое себя иначе как гражданами независимой суверенной страны не мыслят . Это очень вовремя. Что называется, доросли.
И вот сейчас как раз тот самый момент, когда этот праздник нужно действительно сделать народным. Может, внести какие-то иные смыслы, кроме исторических? То, о чем я пытаюсь с вами поговорить на протяжении всей программы. Потому что, да, исторические факты, безусловно. Но должно быть что-то помимо! То, что действительно будет привлекать и вовлекать. Мы же должны понимать, что это тоже бренд. И 17 сентября не должно стать очередной датой с какими-то уличными гуляньями или очередным выходным днем.
Соответственно, общественным организациям, нашим депутатам и лидерам мнений предстоит большая работа. Нам предстоит большая работа. Саша, вы же наверняка год спустя прорефлексировали и сделали какие-то выводы? Я знаю, что в прошлом году для самых маленьких азы, пазлы собирали все вместе – нашу страну – чтобы было понятно то, о чем говорил Игорь Александрович. Для них эти исторические факты не настолько глобальное имеют значение. Сейчас что? Я как молодой гражданин Беларуси это смогу прочувствовать не только в сам день?
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
На самом деле в прошлом году была очень звучная и яркая акция – конкурс по сбору карт-пазлов, которые символизируют всю нашу страну из отдельно взятых регионов. Дети на время собирали на стилизованной доске. Прошел первый республиканский этап.
В этом году это также неотъемлемая часть празднования, мероприятий. Но нам хочется выйти в люди, а именно быть на тех площадях, местах массового сбора для того, чтобы мы вместе ощущали этот праздник. Что это не только центральное мероприятие на площади, но каждый человек может принять участие тем, чтобы на него навязали ленточку красно-зеленую. Простой, обычный символ.
Алена Сырова:
Где эти ленточки можно будет взять?
Александр Лукьянов:
У нас будут пункты раздачи, пункты мира. Мы уже закупаем их, в том числе централизовано, чтобы мы могли в преддверие – не только 17-го, но и 16-го. В этом году, воспользуюсь случаем, Белорусский республиканский союз молодежи празднует 20-летие. И один из лейтмотивов и тем мероприятия – народное единство и значение современных праздников. Никто не спорит о значении Дня народного единства сейчас для Беларуси и особенно молодого поколения. Нужно, чтобы оно понимало свои истоки. Та череда велопробегов, буквально на неделе мы проведем знаковое мероприятие «От Храма-Памятника до Тростенца», где соберем наши конфессии. Это в том числе интеллектуальные турниры и центральное мероприятие – форум «Молодость. Труд. Единство», где трудящаяся молодежь, студенты и школьники соберутся, чтобы отпраздновать это каждый в своем областном центре, столице и регионе.
Алена Сырова:
Главное, что мы вместе. Собственно, белорусы – белорусские поляки, белорусские евреи – главное, что мы белорусы и мы имеем возможность праздновать те даты, которые нам принадлежат по праву. Это, наверное, наше главное достижение, которое мы должны сберечь вместе.
Кирилл Казаков, СТВ:
Главное, чтобы праздник стал народным. Он должен стать семейным. Давайте вспомним истории тех, кто жил Западной Беларуси и как это было.
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