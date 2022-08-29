Прямой эфир

У населения скупают яблоки. За какую цену и как можно продать излишки?

29 августа 2022 18:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Яблочный сезон, или как заработать, не покидая собственного подворья. В Беларуси началась массовая закупка яблок у населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У населения скупают яблоки. За какую цену и как можно продать излишки?-1

Несмотря на жаркое лето, урожай в 2022 году хороший. Кооператоры готовы закупить у садоводов витаминные излишки прямо на участках. Для этого нужно лишь оставить заявку накануне. Заготовители приезжают даже в самые отдаленные деревни. Опавшие яблоки принимают по 10-16 копеек за килограмм. Они пойдут на промышленную переработку.

У населения скупают яблоки. За какую цену и как можно продать излишки?-4

Максимальная цена за плоды, снятые с ветки, – 1 рубль 80 копеек. Такую продукцию заложат на хранение с последующей продажей в торговых сетях.

У населения скупают яблоки. За какую цену и как можно продать излишки?-7

Тамара Липовская, жительница деревни Вертники:
Это мы второй раз сдаем. Ну это же такое богатство, и выкидывать не хочется. Что не сохранили, складываем в яму, чтобы сделать компост. Вообще, надо сдавать, чтобы и для людей была польза. И какая-то копеечка.

У населения скупают яблоки. За какую цену и как можно продать излишки?-10

Юрий Лазакович, водитель-заготовитель Дзержинского филиала Минского облпотребобщества:
Очень много постоянных клиентов. Школы сдают, детские сады сдают, у кого сады есть. Частные подворья сдают очень много яблок. Заготовили мы уже порядка 170 тонн.

У населения скупают яблоки. За какую цену и как можно продать излишки?-13

По всей стране заготовители уже успели закупить больше 9 тысяч тонн яблок. Активно принимают плоды из частных садов и магазины потребкооперации.

У населения скупают яблоки. За какую цену и как можно продать излишки?-16

Елена Шпилевская, продавец:
Первые покупатели принесли. И, я думаю, будем заготавливать. Хорошо, в этом году очень много яблок. Люди с удовольствием несут яблоки, сдают. Покупают сахар, что нужно в хозяйстве.

У населения скупают яблоки. За какую цену и как можно продать излишки?-19

Игорь Ожог, заместитель директора Дзержинского филиала Минского облпотребобщества:
Заготовка яблок стартовала в начале августа. На этот год нам довели – 850 тонн, Дзержинскому филиалу. Из них 220 уже заготовлено. Но еще начинается самый сезон, самый разгар начинается. Я думаю, что плановое задание свое мы выполним.

У населения скупают яблоки. За какую цену и как можно продать излишки?-22

Излишки сельхозпродукции у населения кооператоры принимают почти круглый год. Впереди сезон заготовки черноплодной рябины.

# Сельское хозяйство # общество # Тамара Липовская # Юрий Лазакович # Елена Шпилевская # Игорь Ожог # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ім трэба тлумачыць важнасць менавіта адзінства беларускага». Как детям рассказать о Дне единства? Поделился Марзалюк
29 августа 2022 18:40

«Ім трэба тлумачыць важнасць менавіта адзінства беларускага». Как детям рассказать о Дне единства? Поделился Марзалюк

«Практически ничего не понимает». Что для молодёжи значит 17 сентября?
29 августа 2022 18:36

«Практически ничего не понимает». Что для молодёжи значит 17 сентября?

«Им не по нраву». Как поляки реагируют на День народного единства в Беларуси?
29 августа 2022 18:26

«Им не по нраву». Как поляки реагируют на День народного единства в Беларуси?