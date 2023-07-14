«Мы уверены в своих силах». Как проходит подготовка белорусских атлетов ко II Играм стран СНГ?

10 дней, 11 городов и 20 видов спорта. До старта II Игр стран СНГ остается совсем немного. Крупный спортивный фестиваль состоится в Беларуси уже 4 августа 2023 года. Планируется, что участие во II Играх стран СНГ примут более 6 тысяч человек. О том, с каким настроением подходят белорусские спортсмены к главному соревнованию этого года, готовы ли выложиться на полную, в каком виде спорта мы можем рассчитывать на медали, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Как проходила сама подготовка к стартам, что казалось самым сложным?

Екатерина Белявская, тренер национальной команды Беларуси в групповых занятиях по художественной гимнастике:

Она до сих пор происходит, мы не остановились. Михаил Свито:

Да сих пор происходит? Екатерина Белявская:

Конечно. До последнего момента, пока не закончатся соревнования, пока спортсмен не уйдет с ковра – это все еще подготовка.