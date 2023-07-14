«Мы уверены в своих силах». Как проходит подготовка белорусских атлетов ко II Играм стран СНГ?
10 дней, 11 городов и 20 видов спорта. До старта II Игр стран СНГ остается совсем немного. Крупный спортивный фестиваль состоится в Беларуси уже 4 августа 2023 года. Планируется, что участие во II Играх стран СНГ примут более 6 тысяч человек. О том, с каким настроением подходят белорусские спортсмены к главному соревнованию этого года, готовы ли выложиться на полную, в каком виде спорта мы можем рассчитывать на медали, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Как проходила сама подготовка к стартам, что казалось самым сложным?
Екатерина Белявская, тренер национальной команды Беларуси в групповых занятиях по художественной гимнастике:
Она до сих пор происходит, мы не остановились.
Михаил Свито:
Да сих пор происходит?
Екатерина Белявская:
Конечно. До последнего момента, пока не закончатся соревнования, пока спортсмен не уйдет с ковра – это все еще подготовка.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Белорусские гимнастки всегда показывали высокий класс. Насколько подготовленными подходите к этим соревнованиям, кто из соперников вам кажется самым сложным?
Екатерина Белявская:
Мы всегда к каждому старту стараемся подойти очень ответственно, тем более у нас дома, поэтому подготовка идет очень серьезная. Все соревнования до этого, которые были у нас, – это была та площадка, на которой спортсмены могли каждый раз попробовать себя. Посоревноваться с атлетами из других стран: России, где тоже очень сильная художественная гимнастика, Узбекистан, Казахстан. Поэтому, в принципе, мы уверены в своих силах и продолжаем готовиться.
Наталья Надольская:
Про соперников – кто, как вам кажется, будет самым сложным?
Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси:
Я могу помочь немного Екатерине.
Наталья Надольская:
Помогите, Михаил.
Михаил Прокопенко:
Наверное, самым сложным соперником являются наши атлеты сами для себя. Победишь себя – победишь любого соперника. Наши спортсменки, а тем более художественная гимнастика – это топ.
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