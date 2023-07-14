«Шансов у врага нет». Азарёнок и Лазуткин обсудили гомельский «Буран»
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим культурную революцию и последние новости политики. В гостях политолог Андрей Лазуткин и Блогер Дядя Слава.
Григорий Азаренок, СТВ:
И цитата: «Шансов у врага нет, Карпенков высоко оценил гомельский «Буран», спецподразделение «Буран» оснащено самой современной разведывательной и ударной техникой, начиная от тепловизоров и акустических приборов, заканчивая дронами-камикадзе. Личный состав имеет опыт службы во внутренних войсках по контракту. Среди бойцов есть обладатели краповых беретов. В отряд все они пришли на добровольной основе, пройдя конкурсный отбор».
Андрей Лазуткин, политолог:
Ну, Григорий, это же тоже важно показать параллельно, что, смотрите, кроме «Вагнера» у нас есть и подразделения белорусские, которые сегодня уже могут задачи выполнять. Что касается самих задач, опять же, тут не будет большим секретом. Вот те кадры, которые мы видели, что мы сейчас видим, – это же контртеррористическая операция. То есть эти бригады готовят именно для КТО. То есть у нас есть сегодня ядерное оружие на случай масштабного наступления, допустим, польских танков. А вот эти ребята будут заниматься ДРГ. Что мы наблюдаем в Белгородской области, в Шебекино, – вот эти попытки, скажем так, заходить на нашу территорию и тут устраивать захваты административных зданий.
Вот они штурм проводят. То есть явно, что по легенде террористы сидят в здании, вот они должны оттуда выбить. То есть вот к этому мы готовимся уже, наверное, последний год. Это не вчера все началось, это же, скажем, публичная часть – то, что мы видим сегодня. А у нас же есть другие силовые структуры, которые уже год назад отрабатывали этот сценарий как наиболее вероятный. Нам могут сказать зрители, что таких же мало, что они могут? Ну, если посмотреть на украинскую границу, там 4 или 5 таких погранпереходов, где может пройти тяжелая техника, но не больше того, то есть реально вот ее можно заблокировать относительно небольшими силами. А вот этот гомельский «Буран»… Почему в Гомеле? Потому что Гомельская область – это не только Полесье из Украины, это еще и Брянская область, откуда ДРГ, как мы видим, тоже могут заходить через российскую территорию, поэтому этой области особое внимание. И это подготовка к такой контртеррористической операции.
Андрей Лазуткин:
Что еще там важно, Григорий? Там важна тероборона. Да, у них там форма и каски похуже, но это люди (я сам был на сборах в Минской области) мотивированные, которые абсолютно понимают ситуацию, которым не надо долго объяснять, зачем это все, для чего, какая сегодня обстановка. Вот эти люди составляют определенный резерв. То есть вот есть ударные штурмовые части, которые отлично подготовлены, это самые высококлассные бойцы. Но это война, то есть тут решает еще и массовая подготовка. И вот надо обучать и тероборону, чтобы они там умели какие-то простейшие задачи выполнять, поддерживать войска более обученные.
Если посмотреть на то, как в Украине развиваются конфликты, вот то, что было у них первые 3-4 месяца, – они же массово готовили именно тероборону. Это были легкие стрелковые части, которые сначала в областях формировали. Было непонятно, удержатся города крупные, не удержатся. Они же чье оружие раздавали в руки? Потому что боялись, что оно к русским попадет, в той же Одессе или в Харькове, поэтому вот все на руки быстрее раздать, из этого формировалась тероборона, и вот они потом использовали уже на фронте под Донецком, под Луганском, когда фронт стабилизировался, то есть они активно комбинируют вот такие штурмовые части, как «Азова» какого-нибудь, это элита, и вот такие части, которые используют как второй эшелон. Даже третий эшелон. Мы наблюдали, как на Харьковском направлении действуют. То есть каждое, скажем так, формирование в зависимости от своего уровня подготовки, своей оснащенности в военной операции выполняет определенную задачу. И вот грамотно распределить эти силы и средства – это задача нашего Генштаба, нашего Минобороны. Я думаю, что они это прекрасно и без нашего стрима сделают.
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