«Шансов у врага нет». Азарёнок и Лазуткин обсудили гомельский «Буран»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим культурную революцию и последние новости политики. В гостях политолог Андрей Лазуткин и Блогер Дядя Слава. Григорий Азаренок, СТВ:

И цитата: «Шансов у врага нет, Карпенков высоко оценил гомельский «Буран», спецподразделение «Буран» оснащено самой современной разведывательной и ударной техникой, начиная от тепловизоров и акустических приборов, заканчивая дронами-камикадзе. Личный состав имеет опыт службы во внутренних войсках по контракту. Среди бойцов есть обладатели краповых беретов. В отряд все они пришли на добровольной основе, пройдя конкурсный отбор».

Андрей Лазуткин, политолог:

Ну, Григорий, это же тоже важно показать параллельно, что, смотрите, кроме «Вагнера» у нас есть и подразделения белорусские, которые сегодня уже могут задачи выполнять. Что касается самих задач, опять же, тут не будет большим секретом. Вот те кадры, которые мы видели, что мы сейчас видим, – это же контртеррористическая операция. То есть эти бригады готовят именно для КТО. То есть у нас есть сегодня ядерное оружие на случай масштабного наступления, допустим, польских танков. А вот эти ребята будут заниматься ДРГ. Что мы наблюдаем в Белгородской области, в Шебекино, – вот эти попытки, скажем так, заходить на нашу территорию и тут устраивать захваты административных зданий. Вот они штурм проводят. То есть явно, что по легенде террористы сидят в здании, вот они должны оттуда выбить. То есть вот к этому мы готовимся уже, наверное, последний год. Это не вчера все началось, это же, скажем, публичная часть – то, что мы видим сегодня. А у нас же есть другие силовые структуры, которые уже год назад отрабатывали этот сценарий как наиболее вероятный. Нам могут сказать зрители, что таких же мало, что они могут? Ну, если посмотреть на украинскую границу, там 4 или 5 таких погранпереходов, где может пройти тяжелая техника, но не больше того, то есть реально вот ее можно заблокировать относительно небольшими силами. А вот этот гомельский «Буран»… Почему в Гомеле? Потому что Гомельская область – это не только Полесье из Украины, это еще и Брянская область, откуда ДРГ, как мы видим, тоже могут заходить через российскую территорию, поэтому этой области особое внимание. И это подготовка к такой контртеррористической операции.