«Мы живем в достойном государстве, не хотим ничего менять». Быт и досуг «Властелинов села» – 2023

Новости Беларуси. Они легко совмещают работу по хозяйству, воспитание детей, готовку кулинарных шедевров и закладывают собственные традиции. Настоящая команда – семья Шевелевых из Брестской области. Свою сплоченность мама, папа и трое детей показали на конкурсе «Властелин села». И взяли главный титул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об истории семейного успеха – следующий материал.

Каждый год в Беларуси выбирают лучшую молодую семью, которая на ура справляется со всеми задачами жизни на селе. А их немало: от заготовки дров и солений до ухода за участком. И это лишь малая часть ежедневных забот. А чтобы получить почетное звание «Властелина села», нужно показать высший класс. В нынешнем году на празднике в Горках титул завоевали Шевелевы. Награду и массу впечатлений получили на Купальском вечере в Александрии.

Сергей Шевелев:

Ощущалась очень поддержка людей, которые были рядом с нами. Теплые слова какие-то, в социальных сетях нас завалили после победы.

Ирина Шевелева:

На самом деле масштабы мероприятия поражают. Я такого скопления людей в своей жизни никогда не видела. Очень большой страх был потерять детей. Потому что это и конкурсные испытания, и надо было уделить время жюри, и оформлению подворья, и подготовке. Мероприятие само шикарное. Концерт был очень красивый, увидели нашего Президента вживую – это, конечно, приятно и очень волнующе.

У Сергея и Ирины трое детей и частный дом в Полятичах под Кобрином. Строили свое уютное гнездышко на века. Глава семейства уверен: все получается только благодаря взаимопомощи и поддержке. Каждый друг за друга.

Ирина Шевелева:

Мы живем, я считаю, в достойном государстве, не хотим ничего менять, никуда переезжать мы не планировали. Мы пользуемся тем, что нам дано здесь, на этой земле. И, естественно, ничего просто так с неба не упадет. Надо работать и много работать. Мы много работали, чтобы сейчас жить в таком доме, иметь такой стол, достаток, иметь возможность отдыхать – надо много-много трудиться. Возможности работать и зарабатывать есть всегда, только бы желание было.

Такое отношение к жизни прививают и своим детям. Старшей Варваре сейчас восемь. Она помогает маме присматривать за братом и сестрой и очень любит творчество. Матвею – семь, а самой маленькой дочери Мириам всего два года. У каждого свой характер и увлечения.

Матвей Шевелев:

Когда мне исполнилось шесть, я начал ходить с папой на рыбалку. Я ловил щуку, сомиков, окуней. Еще ловил красноперок, плотву.

Большая семья – это и радость и большой труд. За Ириной – воспитание детей и кухня. За Сергеем – работа и обустройство быта. Сегодня в доме царит гармония, любовь и вера. Закладываются свои традиции. Собираясь вместе, супруги часто вспоминают студенческие годы. Ведь тогда и зародилась их семья.

Ирина Шевелева:

Мы учились в Брестском государственном техническом университете. Я поступила на первый курс – муж уже учился на третьем. Оба на одной и той же специальности, факультете, просто разные. Познакомились, начали дружить, общаться – так пролетели три года нашего общения. Мы приняли решение, что мы дальше будем идти друг с другом рука об руку. И, когда муж закончил пятый курс, мы стали мужем и женой.

Сергей Шевелев:

На пятом курсе перед последней сессией она родила дочку. С малышкой в руках мы решили уже заканчивать учебу, будет немножко сложно, но будем с дипломом.

Есть в доме и своеобразный символ семейного единения – слепок с отпечатками рук детей и родителей. Не хватает только что лап – домашних любимцев.

– Джой – радость. Мячики очень обожает.