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Новости по тегу #Михаил Прокопенко

Определились финалисты международного турнира по современному пятиборью «Кубок Леднёва»
11 сентября 2025 18:23

Определились финалисты международного турнира по современному пятиборью «Кубок Леднёва»

Белорусские спортсмены готовятся получить квоту на участие в зимних Олимпийским играх
10 сентября 2025 18:41

Белорусские спортсмены готовятся получить квоту на участие в зимних Олимпийским играх

Более 150 спортсменов борются за звание сильнейших на «Кубке дружбы» по современному пятиборью
14 июля 2025 19:31

Более 150 спортсменов борются за звание сильнейших на «Кубке дружбы» по современному пятиборью

В Минске завершился открытый Кубок Беларуси по современному пятиборью памяти Петра Вегеры
21 января 2025 19:28

В Минске завершился открытый Кубок Беларуси по современному пятиборью памяти Петра Вегеры

В Минске завершился 3-й этап соревнований по современному пятиборью «Кубок Павла Леднёва»
13 июля 2024 18:57

В Минске завершился 3-й этап соревнований по современному пятиборью «Кубок Павла Леднёва»

Определились победители соревнований по современному пятиборью «Кубок Леднёва» среди мужчин
08 марта 2024 18:46

Определились победители соревнований по современному пятиборью «Кубок Леднёва» среди мужчин

Борются между собой, проезжая различные препятствия. Какие экстремальные виды спорта популярны в Беларуси?
22 сентября 2023 16:29

Борются между собой, проезжая различные препятствия. Какие экстремальные виды спорта популярны в Беларуси?

Изысканное меню, фотозоны и обновлённые номера. Как «Минотель» подготовился к приёму участников Игр
05 августа 2023 12:56

Изысканное меню, фотозоны и обновлённые номера. Как «Минотель» подготовился к приёму участников Игр

Есть участники даже из Египта и Кубы. В чём уникальность и отличие II Игр стран СНГ от предыдущих?
04 августа 2023 09:54

Есть участники даже из Египта и Кубы. В чём уникальность и отличие II Игр стран СНГ от предыдущих?

Отсылка к Олимпиаде-80 и арены-трансформеры. Беларусь на финише подготовки к II Играм стран СНГ
30 июля 2023 17:44

Отсылка к Олимпиаде-80 и арены-трансформеры. Беларусь на финише подготовки к II Играм стран СНГ

Минспорта: все объекты II Игр стран СНГ уже готовы
28 июля 2023 11:20

Минспорта: все объекты II Игр стран СНГ уже готовы

«Мы уверены в своих силах». Как проходит подготовка белорусских атлетов ко II Играм стран СНГ?
14 июля 2023 19:37

«Мы уверены в своих силах». Как проходит подготовка белорусских атлетов ко II Играм стран СНГ?