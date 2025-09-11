Новости по тегу #Михаил Прокопенко

Победителей узнаем 12 сентября.
Олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию пройдет с 18 по 21 сентября в Пекине. К нему допущены два основных фигуриста – Виктория Сафонова и Евгений Пузанов, а также запасные Анастасия Сидоренко и Василий Бараховский.
15 июля за место на пьедестале поборются девушки до 19 лет.
Победителем среди мужчин стал чемпион мира и Европы до 17 лет Аким Гнедчик, у женщин высокий класс смогла подтвердить медалистка этапов Кубка мира Мария Гнедчик.
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