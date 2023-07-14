«Для зрителей соревнования будут бесплатными». Почему не надо платить, чтобы попасть на II Игры стран СНГ?

10 дней, 11 городов и 20 видов спорта. До старта II Игр стран СНГ остается совсем немного. Крупный спортивный фестиваль состоится в Беларуси уже 4 августа 2023 года. Планируется, что участие во II Играх стран СНГ примут более 6 тысяч человек. О том, с каким настроением подходят белорусские спортсмены к главному соревнованию этого года, готовы ли выложиться на полную, в каком виде спорта мы можем рассчитывать на медали, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Правда ли, что для зрителей соревнования будут бесплатными?
Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси:
Да, действительно, все соревнования у нас будут бесплатными. Это огромная возможность посетить любому человеку с любым достатком наши мероприятия. Как вы понимаете, Игры проходят в различных регионах – много родственников, близких, знакомых будут иметь возможность без каких-либо ограничений посетить соревнования и поболеть за...
Наталья Надольская:
Кумиров.
Михаил Прокопенко:
Близких тех же людей. Потому что зачастую соревнования проводятся в столице, за границей где-то либо в Российской Федерации. Нет такой возможности, а здесь наши спортсмены, мне кажется, получат такой положительный импульс – чувство домашней площадки. Когда есть огромная поддержка родных, близких, мне кажется, ты показываешь максимальный результат и способен на чудеса. Поэтому это действительно огромная, такая хорошая поддержка всем, кто неравнодушен к спорту.
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