«Для зрителей соревнования будут бесплатными». Почему не надо платить, чтобы попасть на II Игры стран СНГ?

10 дней, 11 городов и 20 видов спорта. До старта II Игр стран СНГ остается совсем немного. Крупный спортивный фестиваль состоится в Беларуси уже 4 августа 2023 года. Планируется, что участие во II Играх стран СНГ примут более 6 тысяч человек. О том, с каким настроением подходят белорусские спортсмены к главному соревнованию этого года, готовы ли выложиться на полную, в каком виде спорта мы можем рассчитывать на медали, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Правда ли, что для зрителей соревнования будут бесплатными?