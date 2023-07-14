«Важное событие для страны». Почему соревнования II Игр стран СНГ пройдут во всех регионах Беларуси?

10 дней, 11 городов и 20 видов спорта. До старта II Игр стран СНГ остается совсем немного. Крупный спортивный фестиваль состоится в Беларуси уже 4 августа 2023 года. Планируется, что участие во II Играх стран СНГ примут более 6 тысяч человек. О том, с каким настроением подходят белорусские спортсмены к главному соревнованию этого года, готовы ли выложиться на полную, в каком виде спорта мы можем рассчитывать на медали, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Первые игры прошли в Казани – в одном городе. Для этого у нас выделена вся страна. Ирина, вопрос к вам. В каких городах все же пройдут состязания, почему было решено задействовать все регионы?

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

Вы знаете, я, наверное, начну с того, что это значительное, важное событие для страны. С нашей точки зрения, с точки зрения туризма, конечно, здесь мы выигрыванием. Потому что наша страна не столь богатая городами и, в общем-то, расстоянием, которое есть, например, в Российской Федерации. 11 городов – это как раз областные центры, города, в которых, в общем-то, представлены на высоком уровне спортивные площадки. Здесь наша задача была разработать и объединить эти города в туристические маршруты. Потому что здесь задача – людей заинтересовать не только в спортивных мероприятия, но и в свободное время от спортивных мероприятий – какие-то событийные, посещение наших знаковых, туристических дестинаций и событий. Поэтому я думаю, что вся Беларусь будет жить в этот период Играми и не только. Наверное, это тоже одна из причин, почему 11 городов – потому что, в принципе, в какой бы город мы ни поехали, у нас спортивные площадки, арены на таком высоком уровне, что мы можем показывать, не стесняясь. Не просто показывать, но и проводить соревнования высокого уровня.