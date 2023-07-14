«Разработаны туристические пакеты». Как разнообразить досуг гостям II Игр стран СНГ?

10 дней, 11 городов и 20 видов спорта. До старта II Игр стран СНГ остается совсем немного. Крупный спортивный фестиваль состоится в Беларуси уже 4 августа 2023 года. Планируется, что участие во II Играх стран СНГ примут более 6 тысяч человек. О том, с каким настроением подходят белорусские спортсмены к главному соревнованию этого года, готовы ли выложиться на полную, в каком виде спорта мы можем рассчитывать на медали, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

Само событие привлекает внимание, конечно, самих граждан Республики Беларусь по внутреннему туризму. Мы неоднократно акцентируем внимание, что нужно больше ездить, узнавать свою страну. Это как раз прекрасная возможность посетить те города, в которых вы еще не были. Самое главное, что каждая область имеет своего туроператора, который отвечает за это событие, и ими разработаны туристические пакеты. Те, кто, например, не будет в отпуске – есть пакеты туристические однодневные, двухдневные. Соответственно, есть пакеты туристические, рассчитанные на неделю и более, то есть на весь период проведения Игр. Поэтому здесь только нужно определиться, какой вид спорта привлекает. Там уже по приезду в тот или иной город, в принципе, параллельно будет много разных событий. Безусловно, мы работаем не только на нашего внутреннего туриста, но также готовимся к приезду иностранных гостей, которые, может быть, первый раз в Республике Беларусь. Здесь уже тогда есть необходимость познакомить с разными видами туризма. Например, с гастрономическим, чтобы двери наших кафе, ресторанов, может быть, каких-то устроенных на фан-зоне также лавок, где можно было бы познакомиться с традиционной белорусской едой. Конечно же, параллельно культурный туризм, который будет открывать двери наших замков, музеев.