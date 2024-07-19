Устали от взрывов – сколько украинцев приехало в Беларусь за мирной жизнью?

Они оставляют свои дома ради мира и спокойствия. Беларусь продолжает принимать украинцев, которые бегут от вооруженного конфликта. По официальным данным, с начала 2022 года через Польшу и Прибалтику в нашу страну приехали 216 тысяч граждан Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они успели на многое посмотреть, многое оценить и сделать жизненно важный выбор. И этот выбор в пользу Беларуси. Истории тех, кто нашел свою тихую гавань в Синеокой – в репортаже Александры Ходюковой.

Несколько чемоданов, минимальный набор вещей и более 2 тысяч километров транзитом через Польшу. Два года назад Екатерина Спорник и ее дочь Валерия переехали в Витебск из Харьковской области. Признаются, падающие снаряды, взрывы и выстрелы до сих пор перед глазами. Спокойной жизни на родине не было. Теперь у них новый дом и есть будущее. Психологическую и материальную поддержку оказал Красный Крест. От государства – образование за счет бюджета и трудоустройство по упрощенной схеме. Сегодня Валерия учится в колледже, Екатерина работает продавцом.

Екатерина Спорник:

Последней каплей было то, что появился страх за ребенка, прежде всего – жизнь ребенка. Когда на расстоянии 10-15 километров слышали мы громкие звуки сирены. Почему именно Беларусь? Во-первых, были знакомые здесь, куда можно было приехать. В Беларуси все будет спокойно, мирное небо над головой, надеемся, будет и в Украине скоро так же.

Мир и спокойствие в Беларуси обрели многие переселенцы. Только с февраля 2022 года в нашу страну прибыли 216 тысяч граждан Украины. Большинство добиралось транзитом через Польшу, Литву и Латвию. В Витебской области сегодня проживают более 2 тысяч украинцев, около половины из них уже получили белорусское гражданство.

Светлана Авик, начальник управления по гражданству и миграции УВД Витебского облисполкома:

Естественно, граждане Украины имеют право на приобретение гражданства Республики Беларусь. Можно получить в порядке регистрации – это в упрощенном порядке. Если ты являешься уроженцем Республики Беларусь или ранее проживал на территории Беларуси до 1991 года, а также если являешься потомком таких лиц.