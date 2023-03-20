«Вернись и ответь за то, что ты сделал». Заместитель министра МВД рассказал о комиссии для беглых

Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Геннадий Аркадьевич, смотрите. Журналисты очень часто клише используют, когда называют, например, даже людей, которые выходили под бело-красно-белыми тряпками, по-другому не назовешь, ну и: фашисты, националисты. Прекрасно понимаем, что многие из них были одурманены. И не все они идут, например, или их задерживают, или они привлекаются, или им инкриминируют дело по статье «Экстремизм». Как банально человеку, который находится сейчас за границей. Он знает, что ему надо написать, чтобы его приняли, на сайт. Каким-то образом. Каким образом понять: он действительно фашистское что-то сделал или экстремистское? И как вот это вот не путать? У нас фашизм и экстремизм – это одинаковые вещи?

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции:

Сначала давайте разберемся в терминах. Во-первых, мне крайне не нравится ваша формулировка. Одурманены. Я не могу понять, как взрослый, не душевнобольной, дееспособный гражданин заявляет, что я был одурманен, я начитался Telegram, интернета и так далее. Во-первых, интернет – глобальная вещь, а во-вторых, есть такое понятие, как история. Если ты в школе учился плохо, если тебе удобно воспринимать нашу историю, не в виде исторических фактов, а в виде каких-то мемов, которые задалбливаются в голову – отвечай за свои злодеяния. В Республике Беларусь есть четко сформированная законодательная база. У нас есть закон о недопущении реабилитации нацизма и другой закон, закон о противодействии экстремизму, где абсолютно четко, понятно законодатель дал определение одного и второго. Более того, есть закон о противодействии терроризму, где тоже четко и понятно законодатель говорит, что такое терроризм. Поэтому я далек от мысли, что есть наивные граждане, которые говорят: а я не знал. Кирилл Казаков:

Они себя за таких выдают. Геннадий Казакевич:

А это очень удобно. Потому что, как мы говорим, проще списывать все на, я не знаю, температуру, давление, влажность воздуха и так далее. Но никак не на то, что ты оказался настолько глуп и податлив, что воспринял в себя вот эту чуждую, по сути, фашистскую идеологию. Те, которые находятся за границей. Как узнать? Как вернуться? Во-первых, у нас есть практически 1 000 граждан, которые официально находятся в розыске за совершение уголовно наказуемых деяний на территории Республики Беларусь в 2020-м, 2021-м, некоторые – в 2022 году. Кирилл Казаков:

То есть это не миллионы, как нам сообщают? Как футбольные фанаты участвовали в событиях 2020-го? Рассказал начальник криминальной милиции.