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«Мы сохраняем исконные ценности и обычаи». Лукашенко направил приветствие участникам и гостям фестиваля в Гродно

03 июня 2022 08:57
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Новости Беларуси. Один из самых ярких и долгожданных праздников лета – XIII Республиканский фестиваль национальных культур открывается в Гродно. Это событие ждали четыре года! И сегодня, 3 июня, город над Неманом соберет тысячи гостей из самых разных уголков нашей страны. Приветствие участникам и гостям фестиваля направил Президент Александр Лукашенко.  

«Мы сохраняем исконные ценности и обычаи». Лукашенко направил приветствие участникам и гостям фестиваля в Гродно-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Это яркое событие символизирует историческую преемственность традиций народов мира, отражает открытую и миролюбивую политику современной Беларуси. Объединив в единой национальной семье людей самых разных культур и вероисповеданий, мы сохраняем исконные ценности и обычаи, обогащая друг друга творчески и духовно. Убежден, что и нынешний фестиваль будет способствовать укреплению дружбы между государствами, объединять миллионы граждан нашей страны в самых лучших стремлениях жить в согласии, беречь свою землю и родной дом – Беларусь.  

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# Фестиваль # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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