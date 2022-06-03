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Лукашенко принимает участие в церемонии открытия 9-й детской поликлиники Минска

03 июня 2022 08:21
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принимает участие в церемонии открытия обновленной 9-й детской поликлиники Минска. Старое здание снесли и на его месте возвели современный медицинский комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко принимает участие в церемонии открытия 9-й детской поликлиники Минска-1

Впервые за всю историю существования поликлиники, а это более 30 лет, все службы будут располагаться в одном корпусе. Его площадь – больше 8 тысяч квадратных метров. Количество этажей, по сравнению с предыдущим зданием, увеличилось вдвое – с трех до шести. Такое расширение было необходимо.  

Лукашенко принимает участие в церемонии открытия 9-й детской поликлиники Минска-4

Учреждение рассчитано на оказание помощи детям сразу нескольких районов Минска. Всего поликлиника обслуживает порядка 16 тысяч юных жителей и рассчитана на 400 посещений в смену. Она оснащена современным, высокотехнологичным оборудованием, что значительно улучшит оказание медуслуг. Глава государства ознакомится с работой учреждения, посетит некоторые отделения.  

Лукашенко принимает участие в церемонии открытия 9-й детской поликлиники Минска-7

Президенту также доложат об организации педиатрической службы в Беларуси и Минске, о работе поликлиники и перспективах на новых площадях. Ожидается, что после этого Александр Лукашенко пообщается с журналистами.  

# Больницы Минска # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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