Один звонок – и денег нет. Что делать, если попались на удочку мошенников? Расскажут в проекте «Решение есть!»
«Решение есть!» – проект СТВ, призванный помогать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!
Мошенники на проводе. Один звонок – и денег нет.
Женщина сказала, что надо 60 тысяч рублей.
Нехитрые комбинации и психологическая обработка.
Граждане пожилого возраста, которые отдают накопленные за всю жизнь сбережения, испытывают огромное чувство стыда.
Под прицелом аферистов – доверчивость пенсионеров.
Злоумышленники просят, помимо денежных средств, собрать близким родственникам личные вещи.
Легкие деньги для одноразовых курьеров. Когда посредник становится жертвой собственной аферы.
Поймают и посадят. Так что оно того не стоит.
Есть ли предел у организаторов преступной схемы, можно ли сберечь свои кровные и что делать, если вы все же попались на удочку мошенников?
Смотрите проект «Решение есть!» сегодня, 3 июня, в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.