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Один звонок – и денег нет. Что делать, если попались на удочку мошенников? Расскажут в проекте «Решение есть!»

03 июня 2022 08:56
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«Решение есть!» – проект СТВ, призванный помогать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Мошенники на проводе. Один звонок – и денег нет.

Один звонок – и денег нет. Что делать, если попались на удочку мошенников? Расскажут в проекте «Решение есть!»-1

Женщина сказала, что надо 60 тысяч рублей.

Нехитрые комбинации и психологическая обработка.

Один звонок – и денег нет. Что делать, если попались на удочку мошенников? Расскажут в проекте «Решение есть!»-4

Граждане пожилого возраста, которые отдают накопленные за всю жизнь сбережения, испытывают огромное чувство стыда.

Под прицелом аферистов – доверчивость пенсионеров.

Один звонок – и денег нет. Что делать, если попались на удочку мошенников? Расскажут в проекте «Решение есть!»-7

Злоумышленники просят, помимо денежных средств, собрать близким родственникам личные вещи.

Легкие деньги для одноразовых курьеров. Когда посредник становится жертвой собственной аферы.

Один звонок – и денег нет. Что делать, если попались на удочку мошенников? Расскажут в проекте «Решение есть!»-10

Поймают и посадят. Так что оно того не стоит.

Один звонок – и денег нет. Что делать, если попались на удочку мошенников? Расскажут в проекте «Решение есть!»-13

Есть ли предел у организаторов преступной схемы, можно ли сберечь свои кровные и что делать, если вы все же попались на удочку мошенников?

Смотрите проект «Решение есть!» сегодня, 3 июня, в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.

# Мошенничество # общество # Фотофакт

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