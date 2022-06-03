Один звонок – и денег нет. Что делать, если попались на удочку мошенников? Расскажут в проекте «Решение есть!»

«Решение есть!» – проект СТВ, призванный помогать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Мошенники на проводе. Один звонок – и денег нет.