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«Не оставляйте их без контроля». Генпрокуратура напоминает родителям уделять внимание безопасности детей

03 июня 2022 08:18
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Новости Беларуси. Сотрудники Генеральной прокуратуры уделяют особое внимание безопасности детей. В последние месяцы в стране участились случаи травмирования и гибели несовершеннолетних в результате ДТП. А с началом летних каникул тема стала еще более злободневной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Не оставляйте их без контроля». Генпрокуратура напоминает родителям уделять внимание безопасности детей -1

В период активного отдыха у детей появляется много свободного времени, которое они проводят на улице. По словам следователей, порядка 80 % печальных случаев происходят именно по причине нарушений правил дорожного движения. Часто дети проявляют беспечность, управляя велосипедом либо самокатом. Зачастую виновниками трагедии являются родители, неправильно перевозя детей в качестве пассажиров. А также недостаточно контролируя их поведение вблизи проезжей части.  

«Не оставляйте их без контроля». Генпрокуратура напоминает родителям уделять внимание безопасности детей -4

Виктория Финевич, начальник отдела Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи:  
Призываем взрослых быть более внимательными и бдительными в отношении своих детей. Не оставляйте их без контроля, регулярно рассказывайте о правилах поведения на дороге. Помните, что секундная беспечность может стать необратимой трагедией на всю жизнь.  

«Не оставляйте их без контроля». Генпрокуратура напоминает родителям уделять внимание безопасности детей -7

В беззаботную для школьников пору начеку стоит быть и автомобилистам. Особенно при движении во дворах, где можно не заметить маленьких детей на дороге, а также не парковаться вблизи пешеходных переходов.  

# Правила безопасности # общество # Виктория Финевич # Фотофакт

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