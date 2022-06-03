«Не оставляйте их без контроля». Генпрокуратура напоминает родителям уделять внимание безопасности детей

Новости Беларуси. Сотрудники Генеральной прокуратуры уделяют особое внимание безопасности детей. В последние месяцы в стране участились случаи травмирования и гибели несовершеннолетних в результате ДТП. А с началом летних каникул тема стала еще более злободневной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В период активного отдыха у детей появляется много свободного времени, которое они проводят на улице. По словам следователей, порядка 80 % печальных случаев происходят именно по причине нарушений правил дорожного движения. Часто дети проявляют беспечность, управляя велосипедом либо самокатом. Зачастую виновниками трагедии являются родители, неправильно перевозя детей в качестве пассажиров. А также недостаточно контролируя их поведение вблизи проезжей части.

Виктория Финевич, начальник отдела Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи:

Призываем взрослых быть более внимательными и бдительными в отношении своих детей. Не оставляйте их без контроля, регулярно рассказывайте о правилах поведения на дороге. Помните, что секундная беспечность может стать необратимой трагедией на всю жизнь.