Выступать главным информационным партнёром – большая честь. Гендиректор СТВ о фестивале культур в Гродно

Родина великих ученых и знаменитых поэтов, земля, ставшая домов для тысяч представителей разных национальностей, обитель королей и замков, а сегодня и гостеприимный хозяин для всех, кто мечтает посетить уникальный праздник дружбы народов. Гродно – неизменная столица фестиваля национальных культур.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Республиканский фестиваль национальных культур – один из брендов Беларуси. Из-за пандемии два года назад фестиваль не проводили, поэтому в этом году в Гродно это будет действительно большой праздник для людей, которые устали от ковидных ограничений. Выступать главным информационным партнером этого культурного события – большая честь для телеканала СТВ. Проделана огромная работа на всех уровнях. Свет, звук, кадр – все отрабатывается до мельчайших деталей. В объективы наших телекамер попадут самые яркие моменты праздника, а его кульминацией станет большой гала-концерт, который наши телезрители смогут увидеть 5 июня на телеканале «Россия-Беларусь».