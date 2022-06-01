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Выступать главным информационным партнёром – большая честь. Гендиректор СТВ о фестивале культур в Гродно

01 июня 2022 07:47
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Родина великих ученых и знаменитых поэтов, земля, ставшая домов для тысяч представителей разных национальностей, обитель королей и замков, а сегодня и гостеприимный хозяин для всех, кто мечтает посетить уникальный праздник дружбы народов. Гродно – неизменная столица фестиваля национальных культур.

Выступать главным информационным партнёром – большая честь. Гендиректор СТВ о фестивале культур в Гродно -1

Увидеть красоту масштабного события своими глазами можно будет и со всех экранов страны. Генеральный информационный партнер фестиваля национальных культур – телекомпания СТВ – устроит виртуальное знакомство с уникальным мероприятием.

Выступать главным информационным партнёром – большая честь. Гендиректор СТВ о фестивале культур в Гродно -4

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Республиканский фестиваль национальных культур – один из брендов Беларуси. Из-за пандемии два года назад фестиваль не проводили, поэтому в этом году в Гродно это будет действительно большой праздник для людей, которые устали от ковидных ограничений. Выступать главным информационным партнером этого культурного события большая честь для телеканала СТВ. Проделана огромная работа на всех уровнях. Свет, звук, кадр все отрабатывается до мельчайших деталей. В объективы наших телекамер попадут самые яркие моменты праздника, а его кульминацией станет большой гала-концерт, который наши телезрители смогут увидеть 5 июня на телеканале «Россия-Беларусь».

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# Фестиваль # общество # Александр Осенко # Вероника Макаревич # Фотофакт

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